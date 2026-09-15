ETNO-ZVUK "GORE": Muzički susreti na Čukarici
U OKVIRU 30. Muzičkih susreta "Jesen na Čukarici", članovi Etno grupe "Gora", večeras u 20.00 u maloj sali KC "Čukarica" održaće koncert podnazivom "Grupa Gora - nit koja traje".
Program se nastavlja i sutra, sa početkom od 20.00, koncertom "Obalama Mediterana" Ljiljane Filimonović i prijatelja.
U četvrtak će nastupiti pijanista Adem Mehmedović, koji će u 20 časova odražti koncert "Između svetova".
Manifestaciju će u petak od 20 časova zatvoriti učenici MŠ "Vatroslav Lisinski" koncertom pod nazivom "Muzika mladosti".
Manifestacija je u ponedeljak započela koncetom grupe "Legende" pod nazivom "Ne veruj da vreme prolazi".
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