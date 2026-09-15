PRIPREMITA ZALIHE: Bez vode sutra delovi Čukarice i Zvezdare
ZBOG radova na vodovodnoj mreži bez vode sutra će biti deo potrošača na opštini Zvezdara i Čukarica, saopštilo je danas preduzeće JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Čukarica, sutra od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Crveno barjače, Komovskoj, Jelenov žleb, Bogdana Velaševića, Momčila Čedića, Radivoja Rakonjca i Bele vode.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži, sutra će bez vode ostati potrošači u delu opštine Zvezdara, od 8 do 22 sata.
Bez vode će ostati potrošači u ulicama Milana Rakića (od Batutove do Belopalanačke), Učitelja Miloša Jankovića, Preševskoj, Đoka Vojvodića, Vojvode Sime Popovića i Hektorovićevoj. Takođe, u navedenom periodu bez vode će biti i potrošači u Brsjačkoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Divčibarskoj, Bukureškoj, Spase Garde i Miloša Savkovića. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, navodi se u saopštenju.
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