ČETIRI DANA BEZ NAPLATE: Besplatan parking u Beogradu za vreme uskršnjih praznika
PARKING u Beogradu biće besplatan i neće se kontrolisati u zoniranim delovima grada za vreme državnog praznika, od petka do utorka.
Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", biće neprekidno otvoreni za vreme praznika, radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.
Povodom Sretenja biće zatvorene poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g, a na objektima preduzeća biće istaknuta državna zastava, saopšteno je iz JKP Parking servis.
Naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada počeće od srede, 18. februara, a svi šalteri Korisničkog servisa radiće po uobičajenom radnom vremenu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: DUNjA GOLIĆ (7) POBEDNICA: Mala Mokrinčanka odnela titulu u Tucanijadi u kategoriji juniora
Komentari (0)