Beograd

ČETIRI DANA BEZ NAPLATE: Besplatan parking u Beogradu za vreme uskršnjih praznika

В. Н.

09. 04. 2026. u 10:42

PARKING u Beogradu biće besplatan i neće se kontrolisati u zoniranim delovima grada za vreme državnog praznika, od petka do utorka.

ЧЕТИРИ ДАНА БЕЗ НАПЛАТЕ: Бесплатан паркинг у Београду за време ускршњих празника

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", biće neprekidno otvoreni za vreme praznika, radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Povodom Sretenja biće zatvorene poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g, a na objektima preduzeća biće istaknuta državna zastava, saopšteno je iz JKP Parking servis.

Naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada počeće od srede, 18. februara, a svi šalteri Korisničkog servisa radiće po uobičajenom radnom vremenu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: DUNjA GOLIĆ (7) POBEDNICA: Mala Mokrinčanka odnela titulu u Tucanijadi u kategoriji juniora

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

