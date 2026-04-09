NEZAPAMĆENA BRUKA U MONTE KARLU! Evo šta je uradio Danil Medvedev nakon šamara o kome bruji teniski svet
Danil Medvedev je doživeo najveće poniženje u karijeri. Ruski teniser je u drugom kolu Mastersa u Monte Karlu izgubio od Matea Beretinija sa neverovatnih 6:0, 6:0!
Italijan je prosto pregazio nekada najboljeg igrača sveta koji nije mogao da sakrije bes i potpuno je izgubio kontrolu. Istina je da Rusu šljaka nije najbolja podloga, ali opet ovakakv sramotan poraz je bruka epskih razmera.
A ono što je još više iznenadilo sve je činjenica da je Medvedev na konferenciji za medije delovao nikada smireniji. Kada su svi očekivali eksploziju Rusa, on je spustio loptu.
– Nikada ni na treningu nisam izgubio ovako tako da mi zaista nije jasno zašto je ovako bilo – objasnio je verovatno najsenzacionalniji rezultat sezone ATP tura.- Nisam ništa mogao da uradim, šta god da sam pokušao, nije vredelo. Ništa nisam uspeo da ubacim u teren, čak ni servis.
Medvedeva je i te kako iznenadio ovakav debakl.
– Pripreme na šljaci su tekle kao uvek. Nikada nije najbolje na početku. Zato mi nije jasno šta se desilo, ali više ništa ne mogu da promenim – dodao je za ruski „Boljšoj“ da se borio do kraja da ne bude ovakav rezultat.- Bilo je veoma teško nešto uraditi jer nisam uspevao da pogodim teren dva puta za redom. U ovakvim situacijama možete igrati ofanzivno ili defanzivno, ali ako ne možete da ubacite lopticu, nema pomoći. Zaista ne vidim razlog da se tako nešto desi. Mislim da je najbolje da zaboravim ovaj meč i pripremam se za sledeći - bio je iznenađujuće miran Danil Medvedev.
