GRMELO JE DO NEBA! Rusi prekinuli derbi zbog Kosova! Ceo stadion u glas poslao poruku Srbiji (VIDEO)

Ruski derbi između Zenita i Spartaka iz Moskve u Kupu Rusije pretvorio se u praznik za oči i uši navijača u Srbiji.

Dok su se ekipe borile na terenu, sa tribina se gromoglasno orilo skandiranje o Srbiji i Kosovu i Metohiji. Rusi su još jednom potvrdili da su srpska braća.

Zna se dobro da su navijači Spartaka iz Moskve u bratskim odnosima sa navijačima Crvene zvezde, a da je i Zenit u dobrim odnosima sa crveno-belima zbog toga što imaju istog sponzora - kompaniju Gasprom.

Today in the Russian Cup, Spartak Moscow and Zenit fans stand united, chanting "Kosovo = Serbia" while a Russian-Serbian eagle flag waves and a "Brothers" banner appears.



Takođe, prijateljstva u Rusiji imaju i navijači Partizana koji su Braća sa navijačima CSKA, dok su navijači OFK Beograda u bratskim odnosima sa navijačima Dinama iz Moskve. Zbog toga ne čudi što se na najvećim ruskim stadionima i mečevima tamošnjih timova skandira o srpskom Kosovu.

Na terenu je Spartak bio uspešniji nakon izvođenja jedanaesteraca, pošto je regularni deo meča završen bez pobednika.

Tragičar je mogao biti Ezekijel Barko koji je očajno izveo penal u finišu prvog poluvremena, ali su Moskovljani u penal-seriji ipak obezbedili prolaz dalje.

U narednoj fazi takmičenja sastaće se sa gradskim rivalom, ekipom CSKA, koja je prethodno ubedljivo savladala Samaru (5:2).

