"MA, PREBIO SAM GA..." Saša Ilić se oglasio nakon glasina da se sukobio sa igračem

KAKO su naveli određeni mediji Saša Ilić ušao je u fizički obračun sa fudbalerom Sumgajita, a sada se oglasio i bivši kapiten Partizana.

Navodno, Ilić se sukobio sa Danilom Beskorovajnjim tokom treninga.

Legenda Partizana je demantovala ove glasine.

- Ma prebio sam ga… Ima čovek metar i 95 centimetara… To su gluposti. Čuj potukao se… Ja nisam takav tip pre svega. Sve je u redu, zaista. Verujte mi, nikakve tuče nije bilo. Nema ni ‘i’ od istine u tome što oni pišu. Ne znam zašto to rade, ali navikao sam, a i ne čitam njihove novine - rekao je Ilić za Sportinjo.

Sumgajit, koji se nalazi u sredini tabele daleko od vrha, ali i opasne zone, u rezultatskoj je krizi na koju su se nadovezale priče tamošnjih medija o narušenoj stmosferi.

- Sa svim igračima imam dobar odnos, evo samo što smo završili trening. Da bar ima neke istine u tome pa da tako pišu. Sve su to gluposti. Šta da radim, sve je to u opisu posla, ne nerviram se - rekao je Ilić.

