SIDNEJ SVE DALJI: Kako su vaterpolisti Srbije izgubili (i) od Amerikanaca i kolike su sad šanse da se plasiraju na finalni turnir?
"DELFINI" su sve dalji od Sidneja. Vaterpolisti su u prvom kolu grupe D (za plasman od 5. do 8. mesta) Divizije 1 Svetskog kupa izgubili od selekcija SAD (12:14 - 3:1, 1:5, 4:4, 4:4) i umanjili su svoje šanse da osvoje peto mesto, koje vodi na finalni turnir od 22. do 26. jula u Australiji. "Delfini" u subotu (14.30) igraju sa Holandijom, a u nedelju (8.00) sa Hrvatskom.
Naši su krenuli odlično, u prvih 10 minuta kontrolisali utakmicu, vodili sa 4:1, ali kao da su se posle promašenog peterca Nikola Jakšića ugasili. Izgubili su svoju igru, sigurnost u napadu, čvrstinu u odbrani, dok su puleni našeg Dejana Udovičića eksplodirali. Amerikanci su za šest minuta napravili seriju 6:0, preokrenuli na 7:4 i do kraja meča nisu dozvolili našima da se vrate u igru. Par puta su se "delfini" primakli na minus 2.
Bilo je vidljivo i da je rival svežiji od naših vaterpolista. Uostalom, Amerikanci se očigledno u grupi B, gde su izgubili ubedljivo sve tri utakmice, nisu previše trošili i sve karte su bacili na drugu fazu. Za razliku od njih "delfini" su odigrali tri žestoka duela, iscrpeli se emotivno i fizički i nisu imali snage da i četvrti meč za redom odigraju u visokom ritmu.
SRBIJA - SAD 12:14
BAZEN u Aleksandropoliju. Sudije: Margeta i Erske. Igrač više: Srbija 16 (7), SAD 7 (3). Dva igrača više: Srbija 1 (1). Peterci: Srbija 3 (2), SAD 1 (1).
SRBIJA: Mišović, Pljevančić, Stanojević, Lukić 2, Lazić, Milojević, Trtović 2, Nikola Jakšić, Krstić 1, Gladović 3 (1), Urošević, Dimitrijević 1, Glušac (8 odbrana), Martinović 3 (1).
SAD: Vajnberg (7 odbrana), Brinkem 1, Vavić 1, Saveljić 2 (1), Daube 2, Kastiljo, Lihti, Tejlor, Vilijam Dod 2, Rajder Dod 5, Irving, Mils, Ol, Braun 1.
Četvrtine: 3:1, 1:5, 4:4, 4:4.
Raspored
PRVO kolo grupe D: Srbija - SAD 12:14, Hrvatska - Holandija -:-. Drugo kolo, subota: Hrvatska - SAD (12.30), Srbija - Holandija (14.30). Treće kolo, nedelja: Srbija - Hrvatska (8.00), Holandija - SAD (10.00).
Tabela: SAD 2, Srbija 0, Hrvatska -, Holandija -.
