Beograd

PRVOG DANA 2.690 ZAHTEVA: Elektronske prijave za upis u vrtiće do 8. maja

Branka Borisavljević

09. 04. 2026. u 11:13

PRVOG dana preko Portala eUprave podneto je 2.690 zahteva za upis dece u predškolske ustanove u Beogradu, izjavila je za Tanjug Biljana Marić, pomoćnik direktora Kancelarije za IT i eUpravu.

ПРВОГ ДАНА 2.690 ЗАХТЕВА: Електронске пријаве за упис у вртиће до 8. маја

Foto:Sascha Winter / Panthermedia / Profimedia

Kalendarom upisa je predviđeno da preliminarne liste budu objavljene 1. juna, kada počinje da teče i rok za podnošenje žalbi, koje će se primati do 8. juna. Upisne komisije će prigovore roditelja, čija deca ne budu primljena po konkursu, razmatrati do 15. juna. Očekuje se oko 15.000 slobodnih mesta.  Kao i prethodnih pet godina, zahtevi se podnose  isključivo elektronskim putem, putem Portala eUprava.

- Od 2. februara do danas podneto je oko 30.000 zahteva za upis u vrtiće na teritoriji Republike Srbije. Prvi i osnovni preduslov jeste da roditelj ima nalog na Portalu eUprava. Usluga se pokreće prijavom na portal korisničkim imenom i lozinkom i u svega par koraka unoseći osnovne podatke o roditeljima i detetu -  rekla je Marić.

Ona je precizirala da je usluga eVrtić namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a od ove godine omogućena i kada su oba roditelja strani državljani.

'- Prilikom korišćenja usluge eVrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze na neki od šaltera - navela je  Marić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

