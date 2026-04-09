PRVOG DANA 2.690 ZAHTEVA PREKO E-UPRAVE: Veliko interesovanje za upis dece u vrtiće - od ove godine prijave otvorene i za strane državljane

SA POČETKOM novog ciklusa upisa u predškolske ustanove, roditelji širom Srbije i ove godine imaju mogućnost da kompletan proces obave elektronski, bez odlaska na šaltere i prikupljanja dokumentacije.

Prvog dana preko Portala eUprava podneto je 2.690 zahteva za upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Grada Beograda, za svih 17 predškolskih ustanova na teritoriji grada, izjavila je za Tanjug pomoćnik direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Biljana Marić.

- Kao i prethodnih pet godina za beogradske predškolske ustanove zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, putem Portala eUprava - rekla je Marić i dodala da je ove godine putem aplikacije eUprava omogućeno korišćenje usluge eVrtić.

- 'Od 2. februara do danas podneto je oko 30.000 zahteva za upis u vrtiće na teritoriji Republike Srbije. Prvi i osnovni preduslov jeste da roditelj ima nalog na Portalu eUprava. Usluga se pokreće prijavom na portal korisničkim imenom i lozinkom i u svega par koraka unoseći osnovne podatke o roditeljima i detetu - rekla je Marić.

Ona je precizirala da je usluga eVrtić namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a od ove godine omogućena je i ako su oba roditelja strani državljani.

- Prilikom korišćenja usluge eVrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze na neki od šaltera - rekla je Marić.

Prijavljivanje, kako je navela, traje do 8. maja, a po završetku konkursa, u predškolskim ustanovama će izaći preliminarne liste upisane dece u željene predškolske ustanove.

(Tanjug)

