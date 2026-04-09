AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić srušio prokletsvo sopstvene ere (VIDEO)

SERIJA se nastavlja!

Košarkaši Denver Nagetsa vezali su i desetu uzastopnu pobedu u NBA ligi, prvi put u eri Nikole Jokića, i nastavili borbu za prednost domaćeg terena u plej-ofu, porazivši Memfis Grizlise 136:119.

Srpski centar je odmorio u poslednjoj četvrtini, a prethodno je imao učinak od 14 poena, 15 skokova i 10 asistencija, što mu je bio 34. tripl-dabl u sezoni, a 198. u karijeri. Gađao je Jokić 5/8 iz igre i 4/5 sa penala, a trener Dejvid Adelman je imao i taj luksuz da ga sačuva za dva poslednja meča u sezoni, odnosno početak plej-ofa.

Kada najbolji igrač jedne ekipe šutne samo osam puta, ta ekipa verovatno gubi taj meč, ali ne kada je reč o Jokiću. Neverovatno je u koliko laganom ritmu igra Somborac, rivali iz Memfisa ga praktično nisu inspirisali. Odradio je posao, što je najvažnije na kraju dana.

Posle naporne utakmice protiv Vembanjame, pa produžetka sa Portalndom, sigurno je da je Jokiću prijalo što u četvrtoj četvrtini nije ni morao da igra. A, snaga će mu biti potrebna za ono što sledi. U noći između petka i subote Denver će dočekati Oklahoma Siti Tandere i Šeja Gildžesa Aleksandera, dok će u poslednjoj utakmici u sezoni gostovati Viktoru Vembanjami i San Antonio Sparsima u noći između nedelje i ponedeljka.

Biće to važni dueli, mada nije realno da Los Anđeles Lejkersi bez Ostina Rivsa i Luke Dončića preotmu treće mesto Denveru. Svakako, izuzetno je dobro što su Nagetsi ubacili u petu brzinu u ovom momentu sezone. Od 21. marta ne znaju za poraz, sada su u seriji od 10. trijumfa, što se nije desilo još od 2013. godine. Dakle, po prvi put u eri Nikole Jokića, Denver je vezao deset pobeda. Zvuči neverovatno, ali je tako.

Pored Jokića, valja istaći Džamala Marija koji je dao 26 poena, kao i Kamerona Džonsona koji igra sve bolje. Noćas je dao 18 poena uz šut iz igre 8/12. Kristijan Braun je dao 14 poena, kao i Jonas Valančijunas, a po jedan manje ubacili su Brus Braun i Tim Hardavej Džunior.

U ekipu Memfisa Sedrik Kauard je dao 27 poena, 16 su postigli Lukas Vilijamson i Tejlor Hendriks, a po 15 su dodali Tobi Okani i Volter Klejton Džunior, prošlogodišnji NCAA šampion sa Florida Gejtorsima.