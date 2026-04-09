"POŠALJITE NJU DA REŠI SVETSKE KONFLIKTE": Ruskinja postala zvezda interneta nakon što je u krznenoj bundi prekinula tuču u liftu (VIDEO)
SNIMAK sa nadzorne kamere jednog stambenog bloka u Rusiji postao je apsolutni hit na društvenim mrežama, a glavna junakinja je žena koja je pokazala da se "ne plaši ni đavola".
Drama je počela kada se bračni par, vraćajući se sa proslave, susreo u liftu sa komšijom kojem je očigledno dozlogrdila praznična buka. Verbalni okršaj je u sekundi prerastao u fizički obračun između muža i ljutitog komšije.
Scena koja je obišla svet
U trenutku kada je delovalo da njen suprug gubi bitku, supruga je reagovala na način koji niko nije očekivao. Hladnokrvno je skinula svoju skupocenu krznenu bundu, zauzela borbeni stav i stala direktno između dvojice muškaraca.
"Zaboravite mirovne pregovore"
Komentari ispod videa se nižu brzinom svetlosti, a korisnici interneta su oduševljeni njenom reakcijom:
"Ona je prava definicija 'opasne žene' – od bunde do borbenog stava u dve sekunde!"
"Zaboravite mirovne pregovore, pošaljite nju da rešava globalne konflikte," glasi jedan od najpopularnijih komentara koji je prikupio hiljade lajkova.
Iako je situacija bila napeta, mnogi su u svemu pronašli dozu humora, nazivajući je "ruskom čudesnom ženom" (Wonder Woman) koja je spasila Novu godinu od potpune katastrofe.
