FARBANA JAJA OD 50 DO 70 DINARA: Izuzetno bogata ponuda vaskršnjih simbola na pijaci Zeleni venac

U SUSRET Vaskrsu, koji se obeležava u nedelju, pijačne tezge se već šarene od ofarbanih jaja.

Na pijaci Zeleni venac najprodavanija su domaća bela, od 25 do 30 dinara po komadu, a cena išaranih ide i do 70 dinara, u zavisnosti od šare i tehnike. Takođe, među traženijim proizvodima je i boja za farbanje, a prema rečima nakupaca, njena cena se ne menja godinama - kesica je od 10 do 50 dinara.

Kesa lukovine odnosno ljuske od luka, najzdravija, prirodna farba za jaja, košta 100 dinara. Na tezgama se mogu videti i ofarbana jaja, sa nalepnicama, iscrtana šarenim bojama, ali i iscrtana pčelinjim voskom. Cena zavisi od tehnike, jednobojna su 50, a jaja iscrtana uz pomoć voska su 70 dinara.

- Tenika crtanja pčelinjim voskom je komplikovanija i zahteva veštinu i više vremena. Zato je i cena viša. Uglavnom svi mi prodajemo po istoj ceni, a nije neka velika razlika u odnosu na prošlu godinu. Boje i korpice koštaju isto kao prošle godine - rekla je jedna prodavačica.

Kao i svake godine, boja je najtraženija. Kutija boje sa rukavicama košta 150 dinara.

Mlađi kupci poslednjih godina traže isključivo bela jaja kako bi ih ukrasili dekupaž tehnikom.

Kvalitet u supermarketima U VELIKIM marketima cena jaja zavisi od proizvođača i od kvaliteta. Cena jednog kartona od 10 komada jaja A klase košta oko 230, klasa M oko 220, dok se jaje L klase može kupiti za 25 dinara.

Oni koji su na pijacu došli da kupe voće i povrće, kažu da vaskršnja jaja sami ukrašavaju po svom receptu.

- Već godinama farbam jaja prirodnim sredstvima. Mesec dana pre Vaskrsa počnem sa skupljanjem lukovine. Farbala sam jaja i crvenim kupusom i ispala su fenomanalna - kaže Gorica, stalni kupac.

Naravno, na tezgama ne izostaje ni dekoracija. Najprodavanije su korpice koje se mogu kupiti po ceni od 350 do 500 dinara. Takođe, na tezgama se mogu videti i ukrasi za korpicu poput veštačke trave, mini-jaja i plastični pilići na mehanizmu.