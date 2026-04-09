ZVEZDA OFARBALA TELEOPTIK U CRVENO-BELO! I kadeti s Marakane pobedili Partizan (VIDEO)
Nakon što su omladinci Crvene zvezde trijumfovali u večitom derbiju rezultatom 1:3, Partizan je potom doživeo poraz od najvećeg rivala i u kadetskoj konkrenciji.
Kadetska selekcija Zvezde savladala je crno-bele rezultatom 0:1 u okviru 24. kola nacionalnog prvenstva. U listu strelaca za tim Đorđa Rakića upisao se Ognjen Matanović.
Ofanzivno su u večiti derbi ušli gosti s Marakane, vršeći pritisak na poslednju liniju domaćina od starta utakmice, usled čega su šanse imali Čukić i njegovi saigrači, da bi odbrane Popovića sačuvale Partizanovu mrežu.
Ne i kada je u 16. minutu, kada je glavni arbitar dosudio jedanaesterac za crveno-bele. Odgovornost je preuzeo Matanović, koji je snažnim udarcem loptu poslao u levu stranu i tako doneo rano vođstvo crveno-belima.
Još jednom se do velikog predaha istakao golman Partizana, koji je i u 57. minutu odlično zaustavio šut Trpevskog sa 20 metara.
U nastavku meča tempo je blago opao i viđeno je nekoliko poluprilika i šuteva sa distance na obe strane. Ipak, u 76. minutu Zvezdini kadeti su bili u prilici da stignu i do drugog pogotka. Kikić je primio loptu na protivničkoj polovini i krenuo ka kaznenom prostoru. Mladi napadač se efektnim driblinzima oslobodio svog čuvara, a potom je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali je njegov pokušaj izblokiran.
Oba tima su meč završila sa po igračem mae zbog isključenja domaćeg Nestorovića, odnosno gostujućeg STrike
Tabela Kadetske lige Srbije
Na tabeli KAdetske lige Srbije vodi Vojvodina sa 57 bodova i utakmicom više od Partizana koji ima 50, dok dodatni meč manje ima trećeplasirana Zvezda, koja je sakupila 43 bodova (baš kao i Teleoptik, koji je odigrao utakmicu više od crveno-belih).
Video snimak kadetskog večitog derbija
Partizan - Crvena zvezda 0:1 (0:1)
Strelac: Matanović u 16. minutu za Crvenu zvezdu.
Stadion: “Sportski centar Teleoptik”, Sudija: Stefan Filipović, Žuti kartoni: Raković (Partizan), Sjang (Crvena zvezda). Crveni kartoni: Nestorović (Partizan), Strika (Crvena zvezda).
Partizan: Popović, Milovankić, Spasojević, Nestorović, Hasanović (od 72. Marković), Mavrić (od 60. Dujaković), Batak (od 67. Adžić), Kesić (od 80. Zdjelarić), Ristić (od 46. Nikolić), Raković, Šipčić.
Rezerve: Batinić, Zdjelarić, Mileusnić, Adžić, Dujaković, Nikolić, Marković.
Crvena zvezda: Tamburić, Đurić, Pejaković, Popović (od 46. Lacmanović), Strika, Grbić, Sjang (od 52. Trpevski), Matanović (od 82. Vušurović), Lazović, Čukić (od 73. Bakalović), Radović (od 73. Kikić).
Rezerve: Grčevski, Mitrović, Bakalović, Trpevski, Kikić, Lacmanović, Vušurović.
