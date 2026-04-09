OBOLELO NJIH 10.982: Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje

Početak aprila doneo je blago smirivanje respiratornih infekcija u Beogradu - registrovano je 10.982 obolelih, što je za 0,6 odsto manje nego prethodne nedelje, poakzuje izvesštaj Gradskog zavodA za javno zdravlje na osnvu izveštaja pristiglih iz ustanova primarne zdravstven zaštite.

Ipak, istovremeno je zabeležen blagi porast oboljenja sličnih gripu, kojih je sada 372, odnosno 2,2 odsto više nego ranije.

Najviše obolelih i dalje je među decom školskog uzrasta (5-19 godina), ali značajan udeo imaju i odrasli. Najveća učestalost beleži kod najmlađih, do četiri godine. Iako grip zasad nije laboratorijski potvrđen ni u jednom uzorku, stručnjaci upozoravaju da sezona još traje.

Zdravstvene vlasti podsećaju da je vakcinacija i dalje najefikasnija zaštita, posebno za rizične grupe, jer imunitet nastaje već za dve do tri nedelje.