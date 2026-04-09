Politika

ĐURIĆ U NJUJORKU: Počela sednica Saveta bezbednosti UN o radu UNMIK-a na KiM

В. Н.

09. 04. 2026. u 16:14

SEDNICA Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatra redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a, počela je danas malo posle 16 časova.

Foto: Printskrin

Srbiju na sednici predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. 

Na sednici će novi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine, prvi put predstaviti izveštaj o radu Misije.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija poslednji put je razmatrao šestomesečni izveštaj o radu UNMIK-a 21. oktobra prošle godine.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
