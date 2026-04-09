ZVEZDA NAPUNILA MREŽU PARTIZANA! Omladinski večiti derbi skroz obojen u crveno-belo (VIDEO)
Omladinci Crvene zvezde su trijumfovali u večitom derbiju rezultatom 1:3.
Od prvog minuta meča crveno-beli su preuzeli inicijativu, a već u 15. minutu izabranici Nenada Milijaša stigli su do prednosti. Đorđević je poslao odličan centaršut na drugu stativu, gde je usamljen bio Roganović, koji je prosledio loptu do Emanuela. Napadač ekipe s Marakane je bio dobro postavljen i rutinski sproveo loptu u mrežu domaćeg tima.
U 25. minutu igre, crveno-beli su stigli i do drugog gola, a strelac je bio Roganović. Ponovo je Đorđević uputio centaršut, ovog puta po zemlji. Nakon intervencije golmana Banjić, najsnalažljiviji je u kaznenom prostoru bio Roganović, koji je duplirao prednost tima iz Ljutice Bogdana 1a.
Usledio je period nešto mirnije igre na obe strane, uz šanse Đorđevića u 42. minutu, a Papovića na početku drugog dela meča, te Miletića malo kasnije.
Igrao se 74. minut kada su Zvezdini omladinci stigli i do trećeg gola i ubedljive prednosti protiv večitog rivala. Sjajno je po desnoj strani prošao Papović, poslao oštru loptu u kazneni prostor, a ona se odbila do Šarića, koji je fantastično gađao i zatresao mrežu večitog rivala.
Ekipa Partizana postigla je utešni pogodak u 85. minutu, i to iz penala, a sa bele tačke precizan je bio Radović. Pred sam kraj duela, Zvezda je imala još jednu veliku priliku. Vasilić je poslao pravovremeno loptu u prostor za Egenolohora, koji je iskoristio svoju brzinu i izašao sam pred golmana, ali je gađao pored gola domaćih.
Samo dva minuta kasnije i Papović je bio u izglednoj prilici, pošto je odlično prošao po desnoj strani, šutirao sa 11 metara, ali je dobro reagovao golman crno-belih i sprečio fudbalera crveno-belih da se upiše u listu strelaca.
Tabela Omladinske lige Srbije
Na tabeli Omladinske lige Srbije Zvezda sa vodi sa 56 bodova, IMT uz meč manje ima 45, koliko i Spartak, dok je Partizan sedmi sa 35.
Video snimak omladinskog večitog derbija
Partizan - Crvena zvezda 1:3 (0:2)
Strelci: Radović u 85. minutu za Partizan, a Emanuel u 15, Roganović u 25. i Šarić u 74. minutu za Crvenu zvezdu.
Stadion: “Sportski centar Teleoptik”. Sudija: Nikola Katić. Žuti kartoni: Mladenović, Rakić (Partizan), Miletić, Ivanović, Anokić (Crvena zvezda).
Partizan: Banjić, Radosavljević (od 46. Cvijović), Rakić (od 61. Dončić), Adžić, Marinković, Ristić (od 75. Virijević), Radović, Mladenović (od 46. Roman), Milošević, Milvud (od 61. Premović), Obradović.
Rezerve: Trajkovski, Premović, Dončić, Cvijović, Virijević, Đorđić, Roman.
Crvena zvezda: Draškić, Papović, Roganović, Baucal, Ivanović (od 82. Ristovski), Adeleke, Miletić (od 77. Anokić), Đorđević (od 54. Egenolohor), Šarić, Mišić (od 65. Vasilić), Emanuel (od 70. Trač).
Rezerve: Nikolić, Ristovski, Stojanović, Egenolohor, Anokić, Trač, Vasilić.
