MUKE JANIKA SINERA: Niko ovo nije očekivao u Monte Karlu

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu. Ne onako kako se nadao.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Nakon što je u drugom kolu deklasirao Francuza Iga Ambera sa više nego ubedljivih 6:3, 6:0, Italijan je u trećoj rundi - izgubio set.

Ali, izdigao se iz krize i pobedio.

Tomaš Mahač bio je njegov rival, a Čeh koji je tek 53. na ATP listi ("tek" u smislu da je to za 51 poziciju slabije u odnosu na Italijana) prilično neočekivano je namučio Italijana.

Na kraju, konačan rezultat je glasio 6:1, 6:7(5), 6:3 za Sinera.

Njegov naredni rival biće šesti favorit na ovom turniru, Feliks Ože-Alijasim, kome je deveti nosilac, Holger Rune iz Norveške, predao meč nakon što je izgubio od Kanađanina prvi set sa 7:5, a u drugom je bilo 2:2.

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

