"PRŠTALO" U NOVOM PAZARU: Neverovatna utakmica domaćina i Partizana

FUDBALSKI klub Partizan gostovao je u 30. kolu Superlige Srbije ekipi Novog Pazara, a duel je završen sledećim rezultatom 2:3 u korist Beograđana.

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Utakmica je odigrana pred praznim stadionom u Novom Pazaru, a odmah na startu šok je usledio za domaći tim.

Demba Sek je primio loptu iskosa kraj šesnaesterca, zalomio i plasirao loptu u desni ugao gola. Nakon njegovog evropogotka usledila je konsolidacija domaćina.

Imao je Pazar nekoliko dobrih prilika, pretili su preko Dritana Camaja, Kocebua i Omoregbea. Bio je domaćin bolji u nastavku, a tu inicijativu krunisao je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Dritan Camaj je ovoga puta kaznio grešku crno-belih. Pokušao je da proigra, vukotić je presekao, ali mu je vratio loptu, a crnogorski reprezentativac majstorski je matirao Miloševića za 1:1.

Prava ludnica odmah po početku drugog poluvremena tri pogotka za svega šest minuta. Sebastijan Polter iskoristio je u 50. minutu sjajno proigravanje po boku Dembe Seka, poslao je petom loptu u gol iz peterca.

Nisu se pošteno ni zaradovali fudbaleri Partizana, a već šok. Novo izjednačenje samo dva minuta kasnije. Tada je Ferdinand Vilijam Kocebu iskoristio konfuziju u petercu rivala, te je prosledio loptu u mrežu Marka Miloševića - 2:2.

Pokazao se Polter kao "iks faktor" na današnjem meču. Nakon gola usledila je i asistencija, na ivici šesnaesterca poslao je loptu do Milana Vukotića, koji je sjajno reagovao i poslao je uz stativu za 2:3.

Pretio je u nastavku Pazar u nekoliko navrata, pokušavao kroz prekide, ali je Marko Milošević bio na visini zadatka, te je sačuvao svoju mrežu.

Novi Pazar - Partizan 2:3 (Camaj 45+1', Kocebu 52'- Sek 3', Polter 50', Vukotić 56')

KRAJ MEČA

90' Četiri minuta produžen je meč.

88' Camaj preti, Milošević brani. Visi gol u vazduhu, stvara šanse domaćin, ali se Partizan dobro brani.

78' Bačkulja snažno šutira, ništa od gola, samo korner.

68' Polter je pokušao da proigra Vukotića još jednom, dobar pas poslao je Dragojević, a na kraju ništa od gola.

62' Omoregbe preti, dobro brani Marko Milošević.

56' GOL, PARTIZAN! Sebastijan Polter se sada našao u ulozi asistenta. Gotovo da više nema šansi, ređaju se gol za golom. Sada je Nemac proigrao Vukotića, a on sjajno poslao laganu loptu uz stativu.

52' GOL, PAZAR! Nisu se pošteno ni radovali igrači Partizana, a novi gol na drugoj strani, Kocebu je iskoristio konfuziju u šesnaestercu Partizana, izjednačenje.

50' KAKAV GOL, PARTIZAN! Sebastijan Polter je odlično iskoristio dodavanje Dembe Seka. Proigrao je Nemca vezista Partizana, a on petom iz peterca poslao loptu u mrežu.

46' Nastavljen je meč.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+1' GOL, PAZAR! Tri minuta produženo je prvo poluvreme, a Dritan Camaj je ovoga puta kaznio grešku crno-belih. Pokušao je da proigra, vukotić je presekao, ali mu je vratio loptu, a crnogorski reprezentativac majstorski matirao Miloševića.

44' Veljko Mirosavić je zapretio. Snažan udarac, ali kraj gola Marka Miloševića.

38' Žuti karton dobio je Demba Sek.

36' Sada je Vukotić pokušao da uhvati odbranu domaćina na spavanju, to nije uspeo. Dobro brani golman Pazara.

34' Ponovo Camaj, ovoga puta uputio je oštar centaršut, a Kocebu je sa pet metara šutirao. Vrhunska reakcija Miloševića.

32' VELIKU ŠANSU IMAO JE PAZAR: Camaj je pokušao, reagovao Vukotić, posle Omoregbe preti, samo korner, velika šansa koja ostaje neiskorišćena.

18' Mirosavić dobija javnu opomenu zbog oštrog starta.

12' Lopta u posedu Partizana, gosti kontrolišu igru u potpunosti.

7' Dve dobre prilike za izjednačenje imao je Novi Pazar. Najpre Kocebu nije uspeo da reaguje na ubacivanje Alilovića, da bi nedugo zatim Vukašin Đurđević stigao da interveniše ispred neodlučnog Camaja.

3' GOL, PARTIZAN! Kakav gol Dembe Seka. Zasekao je u sredinu, namestio se na levu nogu i sjajno plasirao loptu u suprotan ugao.

1' Dragojević je šutirao, odbranio Samčović, ali na kraju - ofsajd.

16.10 - Objavljeni su sastavi, ovo su timovi za koje su se Nenad Lalatović i Dejan Stanković odlučili:

Novi Pazar (4-2-3-1): Samčović - Bačkulja, Hadžimujović, Manev, Mirosavić - Alilović, Davidović - Omoregbe, Sadi, Camaj - Kocebu

Partizan (4-2-3-1): Milošević - Roganović, Mitrović, Milić, Đurđević - Dragojević, Zđelar - Sek, Vukotić, Trifunović - Kostić

Uoči meča



Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas u Beogradu da crno-bele očekuje veoma zahtevna i izazovna utakmica protiv Novog Pazara.



"Apsolutno smo svesni značaja ove utakmice. Očekuje nas izuzetno teška utakmica s obzirom na to da je Novi Pazar ekipa koja ima svoje motive u borbi za Evropu. Jako dobro igraju, predvođeni su iskusnim trenerom koji po 'difoltu' ima veliki motiv protiv Partizana, tako da nas sigurno očekuje sigurno veoma zahtevna i izazovna utakmica", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Blagojević je podsetio da je Partizan nedavno imao tri vezana poraza i da je sada vezao tri meča bez poraza, ali i dva u kojima nije pobedio

"Imamo svoje motive i svoje želje. Isključivo kroz rad, kroz želju da napredujemo i da se poboljšamo u nekim stvarima u kojima nismo bili dovoljno dobri, ali isto tako i sa željom da zadržimo neke stvari koje su bile dobre. Kroz taj model ponašanja i funkcionisanja očekujemo da će doći i više bodova na naš konto", naveo je trener Partizana.



"Mi se svakodnevno bavimo analizom stvari koje su dobre i koje treba da zadržimo, kao i analizom onoga što bi trebalo da popravimo. Apsolutno smo svesni onoga što je bio nedostatak na prethodne dve utakmice, gde smo u oba meča veći deo vremena imali igrača više, ali nismo uspeli da pobedimo. Ta nas činjenica frustrira. Ono na šta pokušavamo da utičemo kod ekipe jeste da to ne utiče negativno na njih u psihološkom smislu", dodao je Blagojević.



On je izjavi da je Novi Pazar ekipa koja ima "određeni kvalitet, dobru energiju i dobrog trenera" (Nenada Lalatovića).



"Pratili smo poslednjih nekoliko utakmica koje su odigrali. U principu, to je ekipa koja ima određeni kvalitet, dobru energiju i dobrog trenera. To je ekipa koja menja oblike, menja strukture koje koriste na utakmicama, tako da naši igrači moraju biti spremni na sve varijante i na sve moguće ideje koje oni mogu da prezentuju na terenu. Ujedno moramo imati i pripremljen odgovor na to. Pun fokus je na ovoj utakmici i želja nam je da to sve prođe kako treba. Daćemo sve od sebe, u to nemam nikakve sumnje", istakao je Blagojević.

Trener Partizana je najavio da će Andrej Kostić biti u konkurenciji za utakmicu.

"Imamo problem sa povredom Demba Seka. Reč je o hroničnoj povredi preponskog dela koju pokušavamo da držimo pod kontrolom. Nadam se da će biti u redu ne samo za ovu utakmicu, nego do kraja prvenstva. Stefan Petrović se vratio iz omladinske reprezentacije sa povredom skočnog zgloba i još nije u trenažnom procesu. Problem sa povredom ima i Dušan Jovanović. Ostali su tu, spremni su i očekujemo da daju svoj maksimalan doprinos", rekao je Blagojević.

Partizan se nalazi na trećem mestu na tabeli SLS sa 58 bodova, dok je Novi Pazar na petoj poziciji sa 47.



Tabela Superlige Srbije

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

