"USPELI SMO DA OBEZBEDIMO NAJBOLJE I NAJSKUPLJE LEKOVE NA SVETU Vučić ponosan: Produžićemo život hiljadama ljudi

08. 04. 2026. u 12:51

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i AstraZeneca.

УСПЕЛИ СМО ДА ОБЕЗБЕДИМО НАЈБОЉЕ И НАЈСКУПЉЕ ЛЕКОВЕ НА СВЕТУ Вучић поносан: Продужићемо живот хиљадама људи

Obraćanje Vučića:

- Danas je važan i veliki dan za našu zemlj i za zdravstveni sistem Srbije i pre svega za stotine hiljada naših građana koji se bore sa teškim medicinskim dijagnozama. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom AstraZeneka Republika Srbija osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama u deset novih indikacija. Govorimo o lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika, bolesti koje pogađaju hiljade porodica širom naše zemlje - rekao je Vučić.

- Ponosan san na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu. Ne postoje bolji. Sad da budem sasvim otvoren, Zlativor Lončar svemu nađe manu i sve je skupo i uvek bi našao nešto bolje. Kada mi je Lončar rekao da su ovo najbolji lekovi na svetu to je to, onda vam je jasno. Zadovoljan sam zbog građana. Ovo će se osetiti na našem budžetu jer je reč o izuzetno skupim lekovima, ali našim građanima kojima je potrebna nada ovi lekovi će produžiti život u značajnoj meri, ovi lekovi će rešiti brojne protokolarne probleme. Ovi lekovi će nam dati nadu za život naših roditelja, supružnika, sestara, braće, dece i verujem da će mnogim ljudima pomoći. - istakao je Vučić.

Predsednik je istakao da ako postoji nešto u šta niko ne može da sumnja jeste znanje u zdravsteni sistem Velike Britanije. 

Vučić je istakao da je ponosan na to jer su lekovi jako skupi, ali ih je Srbija dobila po izuzetno povoljnoj ceni. 

- Ovakve cene je dobio samo Tramp, odnosno Amerika i niko drugi. Ja sam malopre rekao gospođi Pirs i gospodinu Fergusonu, da je bio u pitanju život jednog čoveka, desetoro ljudi, bez obzira na desetine i stotine miliona evra koje ćemo da damo u godinama pred nama, biću najsrećniji čovek na svetu. I zato sam ovako nasmejan i radostan jer ja znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život. 

Obraćanje Karen Pirs:

- Izuetna mi je čast što sam ovde. Ovaj ugovor znači da deset inovativnih lekova za lečenje kancera iz AstraZeneke će biti dodati na listu fonda za zdravstveno osiguranje. To je za rak jajnika, jetre i još neke lekove koji su veliki doprinos koji će spasavati konkretne živote običnih ljudi ovee širom Srbije - rekla je Pirs.

Nakon održanog sastanka sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs u zgradi predsedništva, predsednik Vučić prisustvovao je potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i AstraZeneca.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO NA MESTU TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM, PA POBEGAO: Vođa studentsko-blokaderske liste u Boru daje izjavu u policiji
Politika

0 10

BIO NA MESTU TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM, PA POBEGAO: Vođa studentsko-blokaderske liste u Boru daje izjavu u policiji

JEDAN od studenata blokadera na Filolozofskom fakultetu u Beogradu, koji je i vođa blokaderske liste u Boru Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenig izvora, bio je na V spratu tog fakultea u vreme zapaljenja pirotehničkih sredstava i tragične smrti studentkinje 26. marta 2026. godine oko 22:40, ali je odmah pobegao sa lica mesta!

08. 04. 2026. u 14:15

OVI LEKOVI ĆE NAM DATI NADU ZA ŽIVOT, POMOĆI ĆE MNOGIM LJUDIMA Vučić: Ugovorom sa AstraZenekom obezbeđeni najbolji lekovi za najteža oboljenja
Politika

0 10

"OVI LEKOVI ĆE NAM DATI NADU ZA ŽIVOT, POMOĆI ĆE MNOGIM LJUDIMA" Vučić: Ugovorom sa AstraZenekom obezbeđeni najbolji lekovi za najteža oboljenja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sastanka sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs i potpisivanja ugovora sa kompanijom AstraZeneka, da su obezbeđeni najbolji lekovi na svetu za naše građane, kojima se osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama.

08. 04. 2026. u 13:55

Politika
Tenis
Fudbal
DONACIJA KOJA MENJA STANDARDE: Meridian fondacija ulaže u zdravlje građana i zaštitu životne sredine u Pančevu

DONACIJA KOJA MENjA STANDARDE: Meridian fondacija ulaže u zdravlje građana i zaštitu životne sredine u Pančevu