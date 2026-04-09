TENIS JE ZATEČEN: Arina Sabalenka se povukla
Beloruska teniserka Arina Sabalenka je najnovijim saopštenjem iznenadila sve koji su očekivali da će zaigrati na VTA turniru u Štutgartu. Prosto, navela je neimenovanu povredu dobijenu posle titule (?) kao razlog - što povlači svoje učešće sa predstojećeg nadmetanja.
- Veoma mi je žao što moram da kažem da ove godine neću moći da igram na teniskom Gran priju, iako uvek volim da se vraćam u Štutgart. Atmosfera, navijači i podrška koju tamo osećam su mi toliko posebni. I naravno, zaista sam se nadala da ću imati još jednu priliku da se borim za ta kola (poznata marka je sponzor turnira). Nažalost, povredila sam se posle Majamija i iako sam pokušala sve da se oporavim na vreme, nisam spremna da se takmičim. Zaista mi je žao što propuštam ovaj neverovatan turnir. Želim svima sjajnu nedelju u Štutgartu i nadam se da ću vas sve uskoro ponovo videti - poručila je Beloruskinja.
Ona je takođe propustila i Katar open, a i Teniski sašmpionat u Kataru, kada je rekla da se ne oseća 100% spremna.
Tri turnira koja je igrala posle poraza u finalu Australijan opena od Jelene Ribakine - Sabalenka je osvojila.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Preporučujemo
Komentari (0)