TENISKI SVET U NEVERICI! ATP gurnuo prst u oko Novaku Đokoviću

SRBIN i Srbija ovo nisu zaslužili!

Foto> CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Naime, ATP je objavio kalendar za nastavak 2026. i 2027. godinu, a na njemu nema jednog značajnog turnira, posebno bitnog za ovdašnje podneblje, odnosno Novaka Đokovića.

U pitanju je "Otvoreno prvenstvo Beograda", turnir serije ATP 250, koji je prethodne godine održan u atinskoj "OAKA areni", piše "Sport klub".

Te sedmice, koja predstavlja prelaz između mastersa u Parizu i ATP finala (8-15. novembar), na programu će biti čuveni turnir u Stokholmu.

Iz kalendara je nestao i turnir u Mecu, koji se prošle jeseni igrao u istoj nedelji kada i turnir u Atini.

Podsećanja radi, direktor turnira koji nosi naziv prestonice Srbije, a pored Beograda igrao se u Banjaluci, Atini je Đorđe Đoković mlađi brat Novaka Đokovića. Ovim potezom, odnosno brisanjem turnira krovna teniska organizacija je udarila na najboljeg tenisera svih vremena.

