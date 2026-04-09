VASKRŠNJE ČAROLIJE U TOPČIDERSKOM PARKU: Besplatni programi za decu i porodice

U BEOGRADU će i ove godine biti održana tradicionalna manifestacija "Vaskršnje čarolije" u organizaciji opštine Savski venac.

Foto: Opština Savski venac

Manifestacija će se održati 11. i 12. aprila, od 10 do 14 časova, ispred Konaka kneza Miloša u Topčiderskom parku, a ulaz će biti besplatan.

Ovaj dvodnevni događaj, koji je namenjen prvenstveno najmlađima i njihovim porodicama, donosi bogat kulturno-zabavni program.

Program uključuje predstave za decu, kreativne radionice, animacije i brojne druge sadržaje.

Prvog dana, 11. aprila, biće organizovano takmičenje za učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Savski venac, dok će se tokom oba dana održavati vesela takmičenja za decu. Mališani će, naime, imati priliku da pokažu svoju kreativnost i učestvuju u izboru za najlepše oslikano vaskršnje jaje, dok će se na Vaskrs, 12. aprila, takmičiti u izboru najjačeg vaskršnjeg jajeta.

Za najuspešnije učesnike obezbeđene su vredne nagrade: električni skejtbord za prvo mesto, dečiji bicikl za drugo i trotinet za treće.

- Pozivamo sve mališane da ponesu svoja praznična jaja i učestvuju u ovim nadmetanjima - rekao je predsednik Skupštne Gradske opštine Savski venac, Strahinja Kukić.

Dodao je da je osnovni cilj "Vaskršnjih čarolija" negovanje zajedništva, podizanje nivoa ulaganja u najmlađe i briga o svim građanima, koja podrazumeva organizovanje što većeg broja besplatnih sportskih, kulturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja.

- Manifestaciju "Vaskršnje čarolije" Opština Savski venac organizuje osmu godinu za redom, a svake godine je poseti rekordan broj građana. Ovo, naravno, nije jedina aktivnost Opštine Savski venac. U toku su i besplatne dečije pozorišne predstave u Teatru "Zmaj", koje se organizuju svake subote i nedelje u Svetozara Markovića 79. Ulaznice je potrebno rezervisati na broj 011/2061913, radnim danima od 7.30 do 15.30 - istakao je Kukić.

"Vaskršnje čarolije" su savršena prilika za porodice da provedu kvalitetno vreme zajedno, uživajući u prazničnom duhu i veselju, a sve to potpuno besplatno.

