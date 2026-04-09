BRNABIĆ OTKRILA ŠOKANTAN PODATAK: Otkada je političar Đokić postao rektor, Univerzitet u Beogradu doživljava sunovrat!

В.Н.

09. 04. 2026. u 14:34

ANA Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, otkrila šokantan podatak - otkada je političar Vladan Đokić postao rektor, Univerzitet u Beogradu iz godine u godinu doživljava sunovrat! Sve je lošije i lošije rangiran.

- Od kada je postao rektor, 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je svake godine zauzimao sve lošiju poziciju na GLOBAL 2000, Centra za svetsko rangiranje univerziteta (GLOBAL 2000 List by the Center for World University Rankings)! Te 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto. Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. godine smo pali na 362. poziciju, pa 2024. godine na 376. mesto, a 2025. godine na 387. mesto. Rezultat iz 2025. godine je ujedno i najgori još od 2018. godine - navela je Brnabić između ostalog u svojoj objavi.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PR SPROVODI UBRZANU MILITARIZACIJU NA KIM, POVEĆAN RIZIK ZA BEZBEDNOST Ministar Đurić na sednici Saveta bezbednosti UN o KiM
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na sednici Saveta bezbednosti UN o KiM da se pod politikom koju sprovodi Aljbin Kurti, Srbi na Kosovu i Metohiji sve više obeležavaju kao "drugi", njihov identitet postaje razlog za život u strahu, kao i da je posebno zabrinjavajuće što izveštaj UNMIK-a ne pominje tihi, ali uporni egzodus Srba.

OGLASIO SE SORENSEN NAKON SASTANAKA U BEOGRADU: Postignut napredak u razgovorima sa Vučićem i Petkovićem
SPECIJALNI izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen saopštio je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem razmotrio napredak u sprovođenju Zakona o strancima na Kosovu i Metohiji i naveo da je ostvaren napredak u diskusiji o ključnim pitanjima dijaloga.

RUSI RAZNELI BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica

