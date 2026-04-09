BRNABIĆ OTKRILA ŠOKANTAN PODATAK: Otkada je političar Đokić postao rektor, Univerzitet u Beogradu doživljava sunovrat!

ANA Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, otkrila šokantan podatak - otkada je političar Vladan Đokić postao rektor, Univerzitet u Beogradu iz godine u godinu doživljava sunovrat! Sve je lošije i lošije rangiran.

FOTO TANJUG/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković/

- Od kada je postao rektor, 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je svake godine zauzimao sve lošiju poziciju na GLOBAL 2000, Centra za svetsko rangiranje univerziteta (GLOBAL 2000 List by the Center for World University Rankings)! Te 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto. Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. godine smo pali na 362. poziciju, pa 2024. godine na 376. mesto, a 2025. godine na 387. mesto. Rezultat iz 2025. godine je ujedno i najgori još od 2018. godine - navela je Brnabić između ostalog u svojoj objavi.

Kaže političar Đokić, sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu, da je vlast bankrotirala politički, moralno i intelektualno.



Hajde samo letimično da pogledamo ko nam to kaže, kakvi su to dometi političara koji je uzurpirao Univerzitet u Beogradu:



— Ana Brnabic (@anabrnabic) April 9, 2026

BONUS VIDEO