BRNABIĆ OTKRILA ŠOKANTAN PODATAK: Otkada je političar Đokić postao rektor, Univerzitet u Beogradu doživljava sunovrat!
ANA Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, otkrila šokantan podatak - otkada je političar Vladan Đokić postao rektor, Univerzitet u Beogradu iz godine u godinu doživljava sunovrat! Sve je lošije i lošije rangiran.
- Od kada je postao rektor, 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je svake godine zauzimao sve lošiju poziciju na GLOBAL 2000, Centra za svetsko rangiranje univerziteta (GLOBAL 2000 List by the Center for World University Rankings)! Te 2021. godine, Univerzitet u Beogradu je zauzimao 348. mesto. Sledeće, 2022. godine, zadržao je 348. mesto. Zatim sledi kontinuirani pad - 2023. godine smo pali na 362. poziciju, pa 2024. godine na 376. mesto, a 2025. godine na 387. mesto. Rezultat iz 2025. godine je ujedno i najgori još od 2018. godine - navela je Brnabić između ostalog u svojoj objavi.
Preporučujemo
BRNABIĆ: Političar Đokić priča o moralu - alal vam kandidat, blokaderi!
09. 04. 2026. u 12:27
IZDAJA UŽIVO: Đokića prodao lični advokat
07. 04. 2026. u 17:01
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
