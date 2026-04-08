Košarka

CRVENA ZVEZDA ČETVRTA U EVROLIGI? Deluje kao naučna fantastika, ali evo kako crveno-beli mogu direktno u plej-of!

Новости онлине

08. 04. 2026. u 06:10

KAKVA noć za navijače Crvene zvezde!

Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda je sinoć ostvarila pobedu koju je prosto morala. Pariz je pao u Beogradskoj Areni, crveno-beli su ostali na dobrom putu kada je u pitanju doigravanje. Znatno realniji scenario je plej-in, ali postoji i dalje šansa za direktan plasman u plej-of.

Naime, novom pobedom Olimpijakos je osigurao učešće u plej-ofu, dok su na dobrom putu to da urade Fenerbahče i Valensija, koji imaju 23 pobede. Jasno je da će 23 pobede najverovatnije biti dovoljne za plej-of, a može da se desi da sa 22 pobede imamo mnoštvo timova, među njima i Crvenu zvezdu i da se napravi veliki krug. Naravno, Zvezda ulazi u potencijalne krugove i uopšte šansu za direktan plasman u plej-of, samo ako pobedi i Asvel i Real u gostima.

Gledajući trenutno stanje na tabeli matematički sa 22 pobede može da završi sedam ekipa Hapoel, Real Madrid, Panatinaikos, Žalgiris, Barselona, Crvena zvezda i Monako. Sa tim da krug može da se stvori od maksimalno šest ekipa, pošto u isto vreme Barselona i Monako ne mogu da imaju 22 pobede.

Standings provided by Sofascore

Tako da su dva potencijalna kruga sa šest. Ili da uz Hapoel, Žalgiris, Real Madrid, Panatinaikos i Crvenu zvezdu bude Monako ili Barselona. Gledajući iz prizme Crvene zvezde svakako da je bolja varijanta da tu bude Monako, sa kojim Zvezda ima 2-0, nego Barselona. U prvom slučaju Crvena zvezda ne samo da ulazi u plej-of, već će čak biti i četvrta! Jer na mini tabeli bila bi najbolja sa skorom 7-3, koliko bi imao i Panatinaikos, ali uz bolju koš-razliku. Zvezda bi bila četvrta, Panatinaikos peti, a direktno u plej-ofu bi se našao i Žalgiris, koji bi završio kao šesti.

U drugom slučaju Zvezda dolazi do šestog mesta samo ako u Madridu pobedi osam poena razlike. Tako da definitivno joj više odgovara da bude u krugu od šest sa Monakom nego sa Barselonom. Od manjih krugova Zvezdu u TOP 6 vodi svaki krug koji isključuje Žalgiris i Barselonu.

Veliki impuls onome što sada deluje kao naučna fantastika Zvezda bi mogla da dobije u narednom kolu. Naravno, mora da pobedi Asvel u gostima, a lepe vesti bile bi pobeda Valensije na svom parketu nad Panatinaikosom, Olimpijakosa u Sofiji nad Hapoelom i Monaka nad Barselonom, a lep bonus bile bi pobede Partizana u Beogradu nad Žalgirisom i Fenerbahčea u Istanbulu nad Realom.

