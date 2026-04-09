NOVA REALNOST: Rat u Iranu primorao Evropu da promeni kurs prema Ukrajini

ZBOG rata na Bliskom istoku, Evropa menja svoj pristup Ukrajini, piše STRANA.ua, pozivajući se na izvore.

Kako je precizirano, Evropska unija procenjuje novu geopolitičku realnost nakon izbijanja sukoba u Iranu. To bi moglo dovesti do promene strategije prema Kijevu, pa se mnogi procesi stavljaju na čekanje.

Novinari su takođe primetili da Evropa služi kao glavna zaštita za ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije. Međutim, Vladimir Zelenski bi mogao da pokuša da ograniči njihove aktivnosti.

Zelenski je ranije izjavio da Kijev strahuje da će ostati bez oružja zbog rata u Iranu.