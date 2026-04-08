SVET U ŠOKU, SRBIJA BESNA! Nikola Jokić je državni neprijatelj broj 1, stigao i dokaz

SVE jk izgleda već završeno!

CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Ameri su već "zapržili čorbu" Nikoli Jokiću i ostavili ga ponovo bez MVP titule. Ruku na srce nije još zvanično izabran pobednik, ali nema potrebe da čekamo, već svi znaju da će MVP opet biti Šej Gildžes Aleksander, as Oklahoma Siti Tandera, a ne Nikola Jokić.

Najuticajniji američki mediji ESPN je pitao 100 predstavnika medija da učestvuju u neformalnoj anketi koja oponaša proces glasanja za nagrade u NBA ligi. Učestvovala su najmanje po dva glasača iz svakog od 28 gradova NBA lige, zajedno sa raznovrsnom grupom nacionalnih i međunarodnih novinara. Glasači su predali listić sa pet igrača, a rezultati su obračunati korišćenjem sistema bodovanja lige: 10 bodova za prvo mesto, sedam za drugo, pet za treće, tri za četvrto i jedan za peto mesto.

Nažalost, anketa ESPN-a do sada nije omanula, prema rezultatima glasanja Šej je ubedljivo odneo pobedu sa čak 958 bodova, dobio je 88 glasova za prvo mesto. Jokić je tek treći iza Viktora Vembanjame, sa 500 bodova, a neverovatno je da su ga samo trojica novinara stavila na prvo mesto. Malo je izgleda 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija po utakmici, što vodi Denver do devet pobeda u nizu, a to nije sve što je Srbin uradio ove godine. Pisao je istoriju, pa će u istu ući opet kao čovek koji ima najbolje brojke, a nije čak ni među favoritima za MVP nagradu. Sramota!

Srbin će opet sezonu završiti sa prosečnim tripl-dablom, a do tog učinka stigao je pet utakmica pre kraja prvog dela takmičenja, trenutno je na pomenutom skoru od 27,9 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija. Prošle sezone je bio na 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije kada je postao prvi centar koji je prvi deo sezone završio sa tripl-dabl prosečno. Jedini igrač kome je to polazilo za rukom više od dva puta bio je Rasel Vestbruk, koji je čak četiri sezone imao dvocifren broj poena, skokova i asistencija po utakmici, tri puta u nizu. Takođe, Nikola je jedini igrač koji je prosečno beležio 10 plus asistencija po utakmici dve sezone u nizu.

Ali, džaba mu sve kad su Ameri odlučili drugačije da precrtaju Srbina i nagradu u ruke pošalju Kanađaninu.

Podsećanja radi, Nikola Jokić je bio najkorisniji igrač lige u sezonama 2020/21, 2021/22 i 2023/2024. Srbin je bio i MVP finalne serije 2023. godine kada je Denver u finalu savladao Majami i osvojio jedinu titulu u istoriji franšize.