RUSI "RAZNELI" BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - a Velika Britanija se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na brojnim takmičenjima, a tamo gde su ih puštali, to je omogućeno samo pojedincima i, do skora, isključivo ako se odreknu nastupa pod ruskom zastavom, himnom i ostalim državnim obeležjima.

Počelo je to sad malo da popušta, uglavnom u mlađim starosnim kategorijama, ali su u vaterpolu, prvi put posle četiri godine, Rusi konačno mogli da zaigraju i na najvećoj sceni:

Bore se za plasman na Svetski kup (kao i Srbija, koja je doživela i drugi poraz, danas, i to od Mađara - pa je pod znakom pitanja plasman "delfina" na završni turnir).

Rusi su trenutno u Diviziji 2, što i ne čudi posle četvorogodišnjeg odsustva, a danas su za rivale imali Britance.

I, "torpedovali" su ih na Malti.

Posle 3:0 u prvoj četvrtini i nešto ujednačenije druge, u kojoj je "zbornaja komanda" taj segment dobila "samo" sa 4:2, usledila je ruska rapsodija u bazenu:

Sa osam datih golova u trećem osmominutnom segmentu, a onda sa još šest u završnom periodu, Rusi su "potopili" Veliku Britaniju rezultatom 21:9.

U trećem kolu, Rusi, koji su u prvoj rundi turnira savladali Brazil sa 10:7, igraće u četvrtak protiv Južne Afrike.

Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

