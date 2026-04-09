RUSIJA O PRIMIRJU NA BLISKOM ISTOKU: Razumeli smo da se sporazum odnosi i na Liban
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naglasio je danas, u razgovoru sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, da je Moskva razumela da se sporazumi o prekidu vatre na Bliskom istoku odnose i na Liban, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Moskva čvrsto veruje da gorepomenuti sporazumi, kako su ih objavili pakistanski posrednici, imaju regionalnu dimenziju i, posebno, odnose se na Liban - navodi se na veb-sajtu ministarstva, prenosi RIA Novosti.
Lavrov je izrazio nadu u uspeh pregovaračkog procesa i potvrdio spremnost Rusije da pomogne u pronalaženju rešenja za iranski sukob, koja će, kako je naveo, "prevazići posledice ničim izazvane američko-izraelske agresije protiv Islamske Republike Iran" i obezbediti dugoročni mir i održivu bezbednost u regionu.
Tokom telefonskog razgovora, iranski ministar spoljnih poslova zahvalio je Rusiji na njenom stavu u Savetu bezbednosti UN tokom rasprave o situaciji u Persijskom zalivu.
Izrael je u sredu pokrenuo svoj najmasovniji vazdušni napad od 2. marta na Bejrut, njegova predgrađa i gradove u južnom i istočnom Libanu. Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, više od 180 ljudi je poginulo, a 1.739 je povređeno.
U sredu uveče, predsednik SAD Donald Tramp objavio je sporazum sa Iranom o dvonedeljnom prekidu vatre.
Preporučujemo
ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
09. 04. 2026. u 23:35
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije
09. 04. 2026. u 23:05
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)