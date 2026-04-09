Svet

RUSIJA O PRIMIRJU NA BLISKOM ISTOKU: Razumeli smo da se sporazum odnosi i na Liban

Новости онлине

09. 04. 2026. u 17:20

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naglasio je danas, u razgovoru sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, da je Moskva razumela da se sporazumi o prekidu vatre na Bliskom istoku odnose i na Liban, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Moskva čvrsto veruje da gorepomenuti sporazumi, kako su ih objavili pakistanski posrednici, imaju regionalnu dimenziju i, posebno, odnose se na Liban - navodi se na veb-sajtu ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Lavrov je izrazio nadu u uspeh pregovaračkog procesa i potvrdio spremnost Rusije da pomogne u pronalaženju rešenja za iranski sukob, koja će, kako je naveo, "prevazići posledice ničim izazvane američko-izraelske agresije protiv Islamske Republike Iran" i obezbediti dugoročni mir i održivu bezbednost u regionu.

Tokom telefonskog razgovora, iranski ministar spoljnih poslova zahvalio je Rusiji na njenom stavu u Savetu bezbednosti UN tokom rasprave o situaciji u Persijskom zalivu.

Izrael je u sredu pokrenuo svoj najmasovniji vazdušni napad od 2. marta na Bejrut, njegova predgrađa i gradove u južnom i istočnom Libanu. Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, više od 180 ljudi je poginulo, a 1.739 je povređeno.

U sredu uveče, predsednik SAD  Donald Tramp objavio je sporazum sa Iranom o dvonedeljnom prekidu vatre. 

