OGLASIO SE SORENSEN NAKON SASTANAKA U BEOGRADU: Postignut napredak u razgovorima sa Vučićem i Petkovićem

SPECIJALNI izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen saopštio je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem razmotrio napredak u sprovođenju Zakona o strancima na Kosovu i Metohiji i naveo da je ostvaren napredak u diskusiji o ključnim pitanjima dijaloga.

- Dobri sastanci sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem, uz napredak u diskusijama o ključnim pitanjima dijaloga i razmatranje napretka u sprovođenju Zakona o strancima. Dogovorena je potreba da se ostane angažovan i da se zajednički radi za konkretnu korist svih - naveo je Sorensen u objavi na Iksu.

Good meetings with @predsednikrs @avucic and Chief Negotiator @PetkovicPetar advancing discussions on key Dialogue issues and reviewing progress on implementing the Law on Foreigners. Agreed on the need to stay engaged and work together for concrete benefits for all. pic.twitter.com/fGASKsPmtu — EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) April 9, 2026

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, razgovarli su danas sa Peterom Sorensenom o ključnim pitanjima dijaloga Beograda i Prištine, fokusirajući se na bezbednost srpskog naroda.

