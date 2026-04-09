Ministar Gašić uručio ukaze o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti u Vojsci Srbije

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti. Svečanosti je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

U čin general-majora unapređen je brigadni general Stanisav Mijailović, a u čin brigadnog generala unapređen je pukovnik Darko Đošić.



Ukazom predsednika Republike pukovnik Dragan Kužet postavljen je na dužnost zamenika komandanta Komande za obuku, dok je pukovnik Miodrag Mladenović postavljen na dužnost komandanta Mešovite artiljerijske brigade.

Tom prilikom, ministar odbrane čestitao je oficirima unapređenja i postavljenja na nove dužnosti istakavši da su u prethodnom periodu pokazali veliki trud, profesionalizam i odanost otadžbini i stečeno znanje stavili u funkciju sistema odbrane. On je naglasio da svaki korak napred nije samo lični uspeh, već i potvrda časti i dostojanstva uniforme koju nose. Ministar Gašić rekao je da je uveren da će vođeni patriotizmom časno i odlučno izvršavati sve zadatke koji su im povereni.



General-major Stanisav Mijailović rođen je 13. septembra 1971. godine u Leposaviću. Završio je Vojnu akademiju 1994. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2011. godine i Generalštabno usavršavanje 2017. godine. Na dužnosti je načelnika Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije.

Brigadni general Darko Đošić rođen je 31. oktobra 1980. godine u Valjevu. Završio je Vojnu akademiju 2003. godine i master studije 2013. godine. Obavlja dužnost komandanta Odreda vojne policije specijalne namene “Kobre”.



Pukovnik Dragan Kužet rođen je 21. februara 1978. godine u Benkovcu. Vojnu akademiju završio je 2001. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2013. i Generalštabno usavršavanje 2023. godine. Obavljao je dužnost pomoćnika komandanta za operacije u Komandi 72. brigade za specijalne operacije. Foto: Ministarstvo odbrane

Pukovnik Miodrag Mladenović rođen je 24. novembra 1977. u Krivoj Palanci. Završio je Vojnu akademiju 2000. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2014. i Generalštabno usavršavanje 2022. godine. Na dužnosti je komandanta Mešovite artiljerijske brigade.