BANJICA DOBIJA JOŠ JEDNU ČETVRT: U blizini "pet solitera" biće izgarđeno 450 novih stanova
BANjICA dobija novi stambeno-poslovni kvrat. Naime, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela ovog naselja. Reč je o prostoru poznatom u javnosti kao "Pet solitera", između ulica Crnotravska, Bulevar JNA, Beranska, Borska i Kaljavi potok.
Prema nacrtu, ukupna bruto razvijena površina iznosiće 39.200 metara kvadratnih. Stanovanju i pratećim sadržajima namenjeno je 29.150 kvadrata, dok je 10.050 metara kvdartanih "rezervisano" za mešovite gradske centre. Planirana je izgradnja oko 450 stanova za približno 1.300 budućih stanara. Komercijalni objekti koji će biti otvoreni u okviru kompleksa zaposliće oko 20 ljudi u dve smene. U okviru bloka već je izgrađena predškolska ustanova "Ljolja" u blizini, ali je ostatak prostora obrastao samoniklim zelenilom. Javni uvid traje do 17. decembra.
Na prostoru površine 2,19 hekatara, planom je umesto postojeće komercijalne, predviđena stambena zona. Na parceli će biti izgrađeno više porodičnih stambenih objekata sa kompatibilnim komercijalnim sadržajima u prizemlju, pre svega iz oblasti trgovine i usluga. Duž Ulice Saše Simeunovića nići će gradski centar koji objedinjuje komercijalne delatnosti, garažu sa 135 parking-mesta i stanovanje.
Popularnih "Pet solitera" nalaze se u Crnotravskoj ulici, preko puta Sportskog centra Banjica. Naselje Banjica su arhitektonski osmislili Aleksandar Stjepanović, Slobodan Drinjaković i Branislav Karadžić. U vreme kada je nastalo sedamdesetih godina prošlog veka, bilo jedno od najmodernijih i najsavremenijih u ondašnjoj Jugoslaviji.
Preporučujemo
NOVI REŽIM SAOBRAĆAJA U NUŠIĆEVOJ I MAKEDONSKOJ: Ukupno 11 gradskih linija menja trasu
20. 11. 2025. u 12:10
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)