BANJICA DOBIJA JOŠ JEDNU ČETVRT: U blizini "pet solitera" biće izgarđeno 450 novih stanova

BANjICA dobija novi stambeno-poslovni kvrat. Naime, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela ovog naselja. Reč je o prostoru poznatom u javnosti kao "Pet solitera", između ulica Crnotravska, Bulevar JNA, Beranska, Borska i Kaljavi potok.

REŠENjE Sporna raskrsnica na Banjici, Foto D. Milovanović

Prema nacrtu, ukupna bruto razvijena površina iznosiće 39.200 metara kvadratnih. Stanovanju i pratećim sadržajima namenjeno je 29.150 kvadrata, dok je 10.050 metara kvdartanih "rezervisano" za mešovite gradske centre. Planirana je izgradnja oko 450 stanova za približno 1.300 budućih stanara. Komercijalni objekti koji će biti otvoreni u okviru kompleksa zaposliće oko 20 ljudi u dve smene. U okviru bloka već je izgrađena predškolska ustanova "Ljolja" u blizini, ali je ostatak prostora obrastao samoniklim zelenilom. Javni uvid traje do 17. decembra.

Na prostoru površine 2,19 hekatara, planom je umesto postojeće komercijalne, predviđena stambena zona. Na parceli će biti izgrađeno više porodičnih stambenih objekata sa kompatibilnim komercijalnim sadržajima u prizemlju, pre svega iz oblasti trgovine i usluga. Duž Ulice Saše Simeunovića nići će gradski centar koji objedinjuje komercijalne delatnosti, garažu sa 135 parking-mesta i stanovanje.

Popularnih "Pet solitera" nalaze se u Crnotravskoj ulici, preko puta Sportskog centra Banjica. Naselje Banjica su arhitektonski osmislili Aleksandar Stjepanović, Slobodan Drinjaković i Branislav Karadžić. U vreme kada je nastalo sedamdesetih godina prošlog veka, bilo jedno od najmodernijih i najsavremenijih u ondašnjoj Jugoslaviji.