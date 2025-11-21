MESTO ČEKA OKO 1.000 MALIŠANA: Drastično smanjene liste neupisanih u predškolske ustanove

UVOĐENjEM privatnika u sistem predškolskog obrazovanja i subvencionisanjem boravka iz gradske kase, kao i izgradnja novih obdaništa, liste čekanja za upis vrtiće su drastično smanjene. Posle konkursa ostalo je neupisano 1.000 mališana, što je najmanja brojka poslednjih deset godina. Uporedo sa skraćivanjem liste čekanja na kojoj je u jednom periodu bilo čak 10.000 dece, povećan je i obuhvat najmlađih predškolskim obrazovanjem na 84 odsto, što je u evropskim i svetskim standardima.

Foto: Opština Voždovac

Prema rečima Aleksandre Čamagić, sekretarke za obrazovanje i dečju zaštitu, broj dece koja pohađaju vrtiće u odnosu na period pre deset godina je za oko 40.000 veći.

- Posle okončanog žalbenog postupka ostalo je oko 1.000 dece koja nisu raspoređena - navodi Čamagićeva. - Možda ćemo negde, redukovati broj vrtića, ali ćemo gledati da se uklopimo sa stvarnim potrebama. Videćemo gde je u poslednje tri godine bio najveći pritisak i na osnovu toga raditi plan izgradnje novih objekata. Sigurno je potreban vrtić u Višnjičkoj banji, na Voždovcu i pored novog u naselju Braća Jerković, kao i u Zemunu i na Bežanijskoj kosi.

Demografske promene i izgradnja stambenih četvrti uticala je da se, u pojedinim delovima prestonice traži mesto više u obdaništu, dok u pojedinim predškolskim ustanovama nema gužve. To se posebno odnosi na centralne gradske opštine gde nema puno novorođene dece i stanovništo je starije dobi - Vračar, Stari grad i Savski venac.

- Centralne opštine su tradicionalno najmanje opterećene, jer se najveći broj novih naselja gradi na obodu grada i u prigradskim naseljima - kaže Čamagićeva. - Leva obala Dunava, posebno Borča, godinama je među najtraženijima, kao i delovi Voždovca, Zemuna, Mirijeva i Višnjičke banje.

Završeno je i pet novih vrtića u koje će se mališani uskoro useliti. U toku su opremanje i verifikacija objekata. Novi vrtići izgrađeni su u Umčarima, Borči, Ovči, naselju Braća Jerković i u Mladenovcu. Pored vrtića, u Ovči je završena i centralna kuhinja iz koje će se snabdevati obdaništa u naseljima na levoj obali Dunava, što će značajno olakšati distribuciju hrane. U toku su radovi u naselju Sunčani breg u Rakovici gde se gradi vrtić, u Stepojevcu, a počinju i radovi u Bloku 62.

Grad nastavlja da subvencioniše boravak dece u privatnim vrtićima sa 33.000 dinara po detetu, koliko iznosi ekonomska cena boravka mališana u državnim obdaništima.

- U sistemu subvencija trenutno je oko 300 vrtića, koje pohađa oko 26.000 dece - kaže Čamagićeva. - Više od 80 odsto privatnika ima cenu između 33.000 i 37.000, tako da roditelji malo doplaćuju. Ima i onih mnogo skupljih, ali oni pružaju neke dodatne usluge, prevoz, plivanje, učenje nekoliko jezika, uniforme. Subvencija se sada uplaćuje direktno vrtićima, što je pojednostavilo proces za roditelje. Takođe, više nema umanjenja za nedolazak. Čak, i tokom leta, kada je prisutnost oko 40 odsto, Grad plaća pun iznos. Neki privatnici imaju i više od 1.000 dece.