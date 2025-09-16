ZA PIĆE SAMO U JAJINCIMA: Analiza kvalteta vode GZZJZ sa javnih česmi sa izvorskom vodom

LABORATORIJSKA analiza u avgustu, sa 45 javnih česmi sa izvorskom vodom, pokazalo je da je ispravna za piće samo na javnoj česmi Jajinici, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Kako se navodi, 13 uzoraka bilo fizičko-hemijski neispravnih, 24 nije ispunjavalo mikrobiološke kriterijume, dok kod 13 biološko parazitološki nalaz nije bio dobar.

Hajdučka česma

Iz zavoda upozoravaju da i pored poslednjih rezultata koji pokazuju hemijsku i mikrobiološku ispravnost ispitanih uzoraka vode - ne znači da je korišćenje vode sa tog izvorišta u potpunosti bezbedno po zdravlje. U slučajevima kada su i hemijski i mikrobiološki laboratorijski nalaz ispravni, uzorak vode će biti ocenjen kao nebezbedan ukoliko je opšte stanje objekta javne česme nezadovoljavajuće.

- Zdravstvena ispravnost vode na javnim česmama sa izvorskom vodom može biti veoma promenljiva, jer se na njima voda zahvata i koristi u "sirovom" stanju, što znači - bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, pa shodno tome nije preporučeno da se koristi kao osnovni izvor vode za piće - kažu u GZJZJ. - Na većini objekata javnih česmi postoje postavljene table sa obaveštenjem potencijalnim korisnicima da voda nije za piće, što je urađeno na osnovu prethodnih laboratorijskih ispitivanja i rešenja sanitarnog inspektora. Ali, treba imati u vidu da pojedini nesavesni građani skidaju table sa prethodno postavljenim obaveštenjem.

ČESME Na spisku javnih česmi na kojima je zabranjeno piti i koristiti vodu su Hajdučka česma, Miljakovački izbor, Sveta Petka na Kalemegdanu i u Rakovici, Topčiderska, Milošev konak, Višnjica, Bele vdoe, Lisičji potok, Mali mokri Lug, Manastir Rajinovac...

Preporuka Zavoda je da se građani, pre odlaska na javne česme i izvore sa prirodnom izvorskom vodom, informišu o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ukoliko se voda sa izvorišta nosi kući i kasnije koristi za konzumaciju obavezno je obezbediti higijenski bezbednu (čistu i dezinfikovanu) ambalažu, držati je u rashladnom uređaju (frižideru) i što pre iskoristiti.

Program kontrole predviđa praćenje kvaliteta podzemne vode, odnosno vode za piće iz 17 javnih česama sa izvorskom vodom tokom cele godine dva puta mesečno i jedanput mesečno iz 17 objekata u prigradskim naseljima u periodu od aprila do septembra.