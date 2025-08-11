TRAŽI SE MESTO VIŠE, ŠKOLE U PROBLEMU: Veliko interesovanje roditelja da im deca idu u produženi boravak
PRODUŽEN boravak je za većinu roditelja učenika nižih razreda spas, pa je i interesovanje ogromno. Ipak, obrazovne ustanove su ograničene mogućnosti, kada je ova usluga u pitanju. Zbog manjka prostora ili nedovoljno učitelja, nisu u mogućnosti da izađu u susret svima. Ovaj vid nastave, prethodnih godina, koristilo je između 7.000 i 8.000 dece u 111 osnovnih škola u više od 290 grupa, pa se i ove godine očekuje taj broj đaka.
Najviše problema imaju škole sa velikim brojem učenika. Tako ni u OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu, nisu bili u mogućnosti da izađu u susret svima i formiraju pet odeljenja produženog boravka u prvom razredu.
- Veliko je interesovanje roditelja, ali mi nemamo dovoljno prostora - kaže Milan Krstić, direktor škole. - Prilikom upisa prvaka roditelji su se izjašnjavali da li žele da im deca budu u produženom boravku. Većina se izjasnila za to. Uslov je da su oba roditelja zaposlena, a prednost su imali oni koji su se prvi upisali u školu, primaoci socijalne pomoći, deca samohranih roditelja.
UČITELjIMA VEĆE PLATE
GRAD Beograd finansira plate učiteljica i učitelja koji rade u produženom boravku za treći i četvrti razred, a od 2018. godine dva puta im je povećana plata. Njima je, na predlog Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, pre tri godine dupliran iznos dnevnice, koja je iznosila 833 dinara. A od januara prošle godine, umesto 1.666 dinara, ona iznosi 2.300 dinara. Iz gradske kase se, trenutno, isplaćuju zarade za 195 nastavnika u produženom boravku u 84 škole i 101 učitelja za prvi i drugi razred u 60 škola.
Godišnje se iz gradske kase za ove namene izdvaja oko 150 miliona dinara.
On dodaje da sa đacima rade učiteljice i da deca, dok su u produženom boravku, rade domaće zadatke, ponavljaju gradivo, imaju sportske aktivnosti, odlazak u prirodu. Većinu školskih obaveza mališani završe u boravku. S obzirom na to, produženi boravak je usluga koja je od velikog značaja za roditelje koji nemaju kome da ostave decu posle završetka nastave dok su na poslu. Sa decom u boravku rade profesori razredne nastave, učitelji koje angažuju škole, a zainteresovani roditelji se prijavljuju u školi.
Da bi jedna škola pružila uslugu produženog boravka dece, potrebno je da za to ima adekvatan prostor, opremu i nastavna sredstva. Potrebna je inicijativa Saveta roditelja, saglasnost nastavničkog veća i odluka školskog odbora. U produženom boravku, u zavisnosti od škole, deca mogu imati samo užinu ili i ručak uz to. Prosečna cena užine je oko 150 a ručka oko 300 dinara. Na mesečnom nivou roditelji treba da izdvoje oko 6.000 dinara za ručak.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)