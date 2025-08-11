Beograd

TRAŽI SE MESTO VIŠE, ŠKOLE U PROBLEMU: Veliko interesovanje roditelja da im deca idu u produženi boravak

Branka Borisavljević

11. 08. 2025. u 14:09

PRODUŽEN boravak je za većinu roditelja učenika nižih razreda spas, pa je i interesovanje ogromno. Ipak, obrazovne ustanove su ograničene mogućnosti, kada je ova usluga u pitanju. Zbog manjka prostora ili nedovoljno učitelja, nisu u mogućnosti da izađu u susret svima. Ovaj vid nastave, prethodnih godina, koristilo je između 7.000 i 8.000 dece u 111 osnovnih škola u više od 290 grupa, pa se i ove godine očekuje taj broj đaka.

OŠ "Pavle Savić" / V. Danilov

Najviše problema imaju škole sa velikim brojem učenika. Tako ni u OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu, nisu bili u mogućnosti da izađu u susret svima i formiraju pet odeljenja produženog boravka u prvom razredu.

- Veliko je interesovanje roditelja, ali mi nemamo dovoljno prostora - kaže Milan Krstić, direktor škole. - Prilikom upisa prvaka roditelji su se izjašnjavali da li žele da im deca budu u produženom boravku. Većina se izjasnila za to. Uslov je da su oba roditelja zaposlena, a prednost su imali oni koji su se prvi upisali u školu, primaoci socijalne pomoći, deca samohranih roditelja.

UČITELjIMA VEĆE PLATE

GRAD Beograd finansira plate učiteljica i učitelja koji rade u produženom boravku za treći i četvrti razred, a od 2018. godine dva puta im je povećana plata. Njima je, na predlog Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, pre tri godine dupliran iznos dnevnice, koja je iznosila 833 dinara. A od januara prošle godine, umesto 1.666 dinara, ona iznosi 2.300 dinara. Iz gradske kase se, trenutno, isplaćuju zarade za 195 nastavnika u produženom boravku u 84 škole i 101 učitelja za prvi i drugi razred u 60 škola.

Godišnje se iz gradske kase za ove namene izdvaja oko 150 miliona dinara.

On dodaje da sa đacima rade učiteljice i da deca, dok su u produženom boravku, rade domaće zadatke, ponavljaju gradivo, imaju sportske aktivnosti, odlazak u prirodu. Većinu školskih obaveza mališani završe u boravku. S obzirom na to, produženi boravak je usluga koja je od velikog značaja za roditelje koji nemaju kome da ostave decu posle završetka nastave dok su na poslu. Sa decom u boravku rade profesori razredne nastave, učitelji koje angažuju škole, a zainteresovani roditelji se prijavljuju u školi.

Da bi jedna škola pružila uslugu produženog boravka dece, potrebno je da za to ima adekvatan prostor, opremu i nastavna sredstva. Potrebna je inicijativa Saveta roditelja, saglasnost nastavničkog veća i odluka školskog odbora. U produženom boravku, u zavisnosti od škole, deca mogu imati samo užinu ili i ručak uz to. Prosečna cena užine je oko 150 a ručka oko 300 dinara. Na mesečnom nivou roditelji treba da izdvoje oko 6.000 dinara za ručak.

