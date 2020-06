Novosti online | 04. jun 2020. 18:52 | Komentara: 0

Fudbaler Crvene zvezde, Mateo Garsija je dao intervju za argentinske medije, a pričao je o Crvenoj zvezdi, navijačima, trenerima, ali o ratu i tenku ispred Marakane.

Garsija je postao prvi Argentinac koji je osvojio titulu nakon pandemije. To je bilo dovoljno novinarima "Ianaciona" da sa njim naprave opširan intervju.

"Znao sam da su navijači Crvene zvezde fanatični, ali kada je došao dan meča sa Jang Bojsom shvatio sam koliko su ludi. Crvena zvezda je bila prvak Evrope, ali posle rata na prostorima bivše Jugoslavije, nije više bio u vrhu. Danas, nije nimalo lako ući u Ligu šampiona. Zato smo taj uspeh žestoko proslavili! Divno je postati šampion. To je vrlo važno za moju karijeru, ali na poslednjoj utakmici protiv Rada nije bilo gledalaca. Mi smo slavili, ali je osećaj bio krajnje neobičan" - otkrio je Mateo Garsija,

"Nikada nisam video da se fudbalski uspesi proslavljaju vožnjom u tenku. Slavili smo u svlačionici, onda su iskusniji igrači rekli da moramo napolje. Nas nekoliko novajlija nije znalo šta se dešava. Na kraju su nas stavili u borbeno vozilo. Zbog gužve nismo mogli da uđemo u sve gradske ulice. Ali dugo smo se vozili, sve je to pratio i vatromet".

Upitan da li će ponovo ući u tenk, Garsija je rekao:

"To borbeno vozilo je uvek izvan stadiona. Koliko sam shvatio to je jedan od simbola kluba. Ljudi se stalno slikaju pored tenka. Čak je i moja porodica to uradila kada je došla da me poseti. Koliko sam shvatio ovoga puta se nećemo voziti u tenku, nego u otvorenom autobusu. Međutim, u Srbiji možete svašta da očekujete"

Argentinci su dobro uspoznati sa činjenicom da na klupi Crvene zvezde sedi Dejan Stanković, nekada vrsni vezista Lacija i Intera.

"Za sve što je uradio u igračkoj karijeri Dejanu Stankoviću treba skinuti kapu. Mnogo zna, stvarno se od njega može mnogo naučiti. Od kada je on došao promenili smo stil igre. Mnogo traži od defanzivaca, ima želju da oni igraju sa loptom. Od vezista traži igru u oba pravca, punu mobilnost. Dobro je prošlo nacionalno prvenstvo, videćemo kako će to izgledati u evropskim kvalifikacijama" - rekao je Garsija pa se dotakao i Milojevića:

"On nam je dao samopouzdanje za mečeve domaće lige. Stalno smo napadali i imali posed. Domaće takmičenje nam je to dozvoljavalo. U Ligi šampiona se sve promenilo. Desilo se nešto suprotno. Svakom ima pravo na mišljenje. Ali promenu stila nismo dobro podneli. Ni kod kuće protiv Bajerna i Totenhema nismo izašli visoko. I pobedili su nas"

Novinari iz Argentine su odlično upoznati sa istorijatom Crvene zvezde. Kao i svim detaljima vezanim za duel na Maksimiru 13. maja 1990. godine, koji je preddstavljao uvodd u građanski rat u bivšoj Jugoslaviji.

"Prošlo je više od 30 godina od tih događaja. Nije više vreme za rat. Međutim, tenzije i dalje postoje. Srbin ne može da čuje za Hrvata, ne može da ga vidi... Rivalitet prevazilati sportske okvire. To je nacionaliza m.