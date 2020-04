Z.Ćorović | 01. april 2020. 08:12 | Komentara: 0

KADA lopta miruje i tuguje zajedno sa ljudima u izolaciji, svaka lepa sportska vest je melem na turobnu stvarnost. Jedna od njih baš je obradovala Ljupka Petrovića, trenera zlatne generacije Crvene zvezde iz 1991. godine, koju je čuvena španska "Marka" u svojoj anketi uvrstila među najboljih dvadeset svih vremena u svetu fudbala. Velika i, po Ljupku - zaslužena čast.

- Morali smo da budemo u tom probranom društvu, jer su u Crvenoj zvezdi igrali najveći asovi Evrope tog vremena - kaže Petrović, u razgovoru za "Novosti". - Sećam se da je čuveni Marčelo Lipi kasnije u Juventusu rekao za Vladu Jugovića da je to najbolji igrač koga je ikad trenirao. Savićević, Mihajlović, Prosinečki, Pančev, Belodedić su, takođe, napravili velika imena, posle Zvezde istakli su se u najjačim klubovima i u njima ostvarivali fenomenalne rezultate. Neki iz te ekipe nisu imali sreće da ostvare takve karijere, ali su isto tako bili odlični igrači. Zasluženo smo bili šampioni Evrope 1991. godine i često ponavljam - da nije bilo rata, teško bi nas neko skinuo sa trona narednih nekoliko godina.

ČUVAM ZDRAVLjE I ŽIVOT KAO trener je tražio maksimalnu disciplinu od svojih igrača, sada isto tako revnosno na Zlatiboru poštuje sva pravila za vreme vanrednog stanja.

- Teško podnosim ove karantine, iznenadilo me je koliko je ovaj virus opasan. Čini mi se kao da dolazi iz vazduha. Ljudi se čuvaju i opet se dešava da se zaraza brzo širi. Neverovatno mi je da u ovom veku jedna takva infektivna bolest može da uzdrma ceo svet. Izolovao sam se, čuvam se radi svog zdravlja i života. Poštujem sve savete, instrukcije. Ne izlazim napolje, već samo šetam po balkonu i čekam da se prolepša vreme - kaže Petrović.

Sada je na Zlatiboru, kako kaže, u svom karantinu, ali iako ima slobodnog vremena napretek, nije se podsećao tih utakmica iz slavnih vremena.

- Ne želim sada da se ponovo uzbuđujem. Na sportskim kanalima se puštaju brojne reprize dobrih utakmica, ali ih ne gledam. Naravno, često sam u kontaktu sa igračima iz te šampionske generacije. Sa Marovićem se čujem non-stop u poslednjih mesec dana, sa Binićem takođe. Bio sam sa Savićevićem u Podgorici, pre godinu dana i kod Šabanadžovića u Sarajevu, vodio me je na ručak. Zvali su me Belodedić i Pančev, redovan sam gost u Dikinom kafiću, tu dolazi i Momčilović. Nisam uspeo da dobijem Mihajlovića, on zna da smo svi uz njega da pobedi u svojoj velikoj životnoj borbi.

Kao što je poznato, Ljupko je u svom drugom trenerskom mandatu na "Marakani" dao šansu Dejanu Stankoviću da debituje za prvi tim Crvene zvezde sa 16 i po godina. Sada pomno prati Dekijeve prve trenerske korake i iskreno veruje u njega.

- Nisam imao vremena da gledam kako radi na treninzima, sreli smo se nedavno i ispričali. Kao igrač je bio pravi fajter, vođa, jak karakter, ostavio je snažan trag u Zvezdi, kasnije i u Italiji. Takvu energiju unosi i sada, ima žicu da vodi ekipu i kvalitet da bude pravi trener pobednik. Iako je tek na početku, očekujem da će napraviti nešto dobro.



Ljupko Petrović



Ipak, iskusni trenerski vuk smatra da je neophodno mnogo strpljenja, poverenja i posla dok Stanković ne izađe na pravi put.

- Koliko vidim, ekipa je dosta podmlađena, promenjena i Stankoviću će biti potrebno mnogo "crnačkog" rada da sve podigne na viši nivo kako bi se ponovili uspesi na međunarodnoj sceni. Ekipe koje je vodio Vladan Milojević bile su snažnije i iskusnije, dva puta su uspevale da se kroz teške bitke izbore za Ligu šampiona. Sa mladim igračima se teško prave rezultati, u mom timu iz 1991. je samo Vlada Jugović bio od onih mlađih, a on je i tada bio svetska klasa.

Tim povodom Petrović je ispričao i zanimljivu anegdotu.

- U vreme dok sam trenirao Osijek, Ćiro Blažević je vodio Dinamo iz Vinkovaca u kome je bilo nekoliko izuzetno talentovanih momaka. Pitam ja Ćiru šta očekuje od njih, a on mi u svom stilu kaže: "Slušaj ,Ljupko, svi hvale te mlade da su dobri, ali moraće neko drugi da ih trenira. Dok se od njih naprave igrači, odoh ja u Božju mater." To je i moje pravilo, da u 90 odsto slučajeva izostaju dobri rezultati kada se ekipa podmlađuje.

Reprize ne voli da gleda, ali mu i te kako nedostaje fudbal, kome je posvećen čitavog života.

- U ovim danima izolacije najviše gledam vesterne, ponovo prelistavam jednu od mojih omiljenih knjiga "Osnove teorije i metodike treninga fudbalera" od Aleksandra Boženka. Nedostaje mi šetnja, odlazak na trening, rekreaciju pa i u saunu. Naravno, fale mi i fudbalske utakmice, najviše one jake u Ligi šampiona. Čitava ova neprijatna situacija me je zadesila kao savetnika predsednika CSKA iz Sofije Griše Gančeva. Čim prođe sve ovo, opet ću se maksimalno vratiti fudbalu - poručuje Ljupko.