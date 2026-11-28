GODINA 1990. Veče, nadomak ušća rečice Vuke u Dunav. Zagrljeni, tek stasali za poljupce - Marta i Milan. Porasli mladi da slave ljubav, a ona procvetala baš u proleće.

Foto: D. Milovanović

Godinu kasnije, ista devojčica i isti dečak. I ponovo je veče, ali u predvečerje užasa. Mart je mesec, a Vuka i Dunav već su mutni, tamni kao nebo pred oluju, strašnu.

Na ulici se redom među sobom "popisuju" i stari i mladi - ko je čiji u ravnoj Slavoniji. Popisala ih je i država baš tog meseca, ista ona koja će se ubrzo u krvi raspasti.



A Marta i Milan, Hrvatica i Srbin, deca iz Vukovara, ona među 36.910 njenih, a on jedan od 31.445 svojih.

Zakleli se i tog proleća na večnu ljubav, baš kako to mladi rade, zaneseni, zagrljeni... Otrčali kada je već mrak pao - svako svojima - ona na Mitnicu, tamo prema Vučedolu, a on ka Petrovoj gori, gradskoj četvrti Sajmište.

Razmenjivali su poljupce Marta i Milan još koji mesec. A onda, u još jedno predvečerje - "Oluje", stvarne i zločinačke, nestadoše. Niko ih nije više video. Ni njeni, ni njegovi.

Vukovar, kako su to "Večernje novosti" nedavno zapisale - nije samo jedna priča. Nije ni ova, kao na filmu - o Marti i Milanu. Jedna i jednostrana nikada neće biti, niti može, kako nam, po ustaljenoj mantri, to naređuju evroparlamentarci, tačno tri i po decenije posle prestanka strahota u Vukovaru.

Jer i danas, svaka ulica, svaki sokak, svako okolno selo - prema Borovu, Trpinji, Boboti, pa Sotinu ili Bogdanovcima... Svi imaju barem po jednu strašnu priču - tragičnu, porodičnu. Svi do jednog, zato što su stradali i Martini i Milanovi. I ne samo Hrvati i Srbi. Tog proleća u Vukovaru je bilo, barem na papiru i Jugoslovena, Rusina, Mađara, Slovaka... Nešto više od ukupno 81.000 duša.

A, ko su i gde su žrtve - to dobro znaju predlagači upravo usvojenog briselskog "štiva" - hrvatski poslanici i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, isti onaj koji se tih strašnih ratnih godina, u uniformi, sa automatskom puškom u rukama hvalio - ko je i čiji je.