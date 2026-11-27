ISPRED Centralnog zatvora (CZ) u Bačvanskoj ulici u Beogradu održana je konferencija za štampu zaposlenih u Informeru i Asocijacije novinara Srbije (ANS), povodom odluke suda da se glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Foto: Novosti

Nebojša Krstić ima pitanje za Brisel

Znate šta je, ja se već danima pitam kako je moguće da posle 25. oktobra, dakle ove neverovatno velike pobede, ove studentske liste na kojoj nema studenata, dakle, i mogućnosti da osvoje sve institucije, što upravo rade, dakle, i delovanje Linč rulje koja je postala institucija, dakle, jedna od institucija studentske liste. Zašto je potrebno da se ugasi Informer, i zašto je potrebno da se maltretira urednik, dakle, Informera, i da se na svaki način onemogući da govori?

Kad imate sve medije, kad ste 26., dakle, dan posle pobede, ste osvojili, okupirali RTS na prepad, izbacili iz njega nogom desetinu novinara i urednika koji imaju ozbiljne biografije, koji imaju iza sebe ozbiljan, dakle, profesionalni rad. Dakle, to ste bez ikakvog stida i srama izbacili, okupirali. Ove druge neke medije koje niste stigli da, u koje niste stigli da upadnete i da ih prebijate i razbijate, dakle, ste zastrašili, dakle, disciplinovali.

I šta je sad potrebno, dakle, kad imate sve moguće oružje i oruđe ovog sveta, zašto je potrebno da se ugasi jedan jedini medij koji je ostao nepokoran, i jedan jedini čovek, dakle, koji praktično dominira verbalno i mentalno u tom mediju, i koji, koji govori svoje mišljenje slobodno, bez straha i bez zazora od bilo koje sile? Dakle, zaključujem, ne znam, možda ovde okupljeni imaju svoje mišljenje o tome, ali ja za- zaključujem, dakle, da oni imaju ozbiljan strah od Dragana J. Vučićevića, i ne samo od njega, nego od ljudi koji drugačije misle i koji znaju da svoj drugačiji stav hrabro obrazlože i brane.

Ako je on zaista nešto rekao što je uznemirilo građane Srbije, šta ste čekali 2 godine? Znate, iz toga vi vidite da je optužba nonsens, da je optužba srpski rečeno budalaština, da je optužba nešto alibi da bi se hapsio novinar koji slobodno govori. I to je nešto što je nepodnošljivo. Ja mislim da protiv toga ne treba da ustanu samo ljudi koji imaju određeni politički stav, koji je u ovom trenutku opozicioni, nego svaki normalan, pristojan građanin Srbije, razumejući da će sutra ta banda da zakuca i na njegova vrata, ako li zucne. Tako da je ovo borba za demokratiju, za slobodu u Srbiji, i ona se danas zove Dragan Vučićević.

Ne znam da li ljudi iz Brisela gledaju Informer, da li ga gleda Tonino Picula, Marta Kos, ali ako slučajno bace pogled, ili ako neko njihov pogleda, molio bih ga da ih pita: koliko medija u Srbiji treba da bude zabranjeno, koliko urednika u Srbiji treba da bude uhapšeno, koliko novinara i urednika treba da bude isterano iz javnog servisa da bi mediji u Srbiji bili slobodni? Jer to je njihova mantra: da mediji u Srbiji treba da se oslobode, da budu slobodni, važne su medijske slobode. Dakle, pitam: koliko urednika treba da bude uhapšeno da bi, po njihovom uzusu, mediji u Srbiji bili slobodni?

Bratislav Gašić: Klasičan politički progon

- Klasičan politički progon nekoga čija televizija u ovom trenutku je sigurno najgledanija u Srbiji, koji sve ono što je istina i ono što se dešava u Srbiji svakodnevno imate na vašim emisijama, i hvala vam na tome. Jedini novinar u Evropi koji je u ovom trenutku u zatvoru zbog verbalnog delikta. To se za vreme vlasti Aleksandra Vučića i vođenja države Aleksandra Vučića i svih nas sa njim nikad nije desilo. Spomenuli ste Valjevo i direktno u programu priču o tome kako je dečak ugrožen životno, a u stvari da toga nije bilo.

- Ja ću da spomenem i zvučni top i sve ono što su oko Zvučnog topa pravili medijski, takođe jedna velika laž, i niko za to nije odgovarao, što je čak su i te ljude koji su na poternicama trebali da intervenišu na javnom servisu, iako znaju da je na crvenoj Interpolovoj poternici. Tako da su to stvari koje su za Srbiju u ovom trenutku jako teške, jer Srbi vode u neko vreme davnih, prvo ono što se dešavalo 5. oktobra, i što smo mi u predizbornoj kampanji građanima pričali, ali očigledno da jedan broj ljudi, veliki broj ljudi, nije hteo da nas čuje.

Ivana Vučićević: Ovo je udar na slobodno izražavanje

- Ovo nije udar samo na televiziju Informer, ovo je udar na slobodno izražavanje, mišljenje, na ustavom zagarantovana prava svakog građanina. Ovo je samo jedan primer koji će očigledno poslužiti novoj vlasti, da svi budemo uskraćeni za kritičko mišljenje, za pravo govora, za pravo mišljenja, i da ovo bude jedna opomena svima nama, ovde, svim kolegama koji se nalaze. Ja im se zahvaljujem što su u ovako velikom broju došli, i to mnogo znači. Ne moraju isto da misle, ali moramo svi istinito da prenesemo ono što jeste ovde sada na delu, a to jeste da se Dragan Vučićević, kao glavni odgovorni urednik i novinar koji ima kritičko mišljenje, nalazi ovde, u okviru ove ustanove, Centralnog zatvora, a ne nalazi kući sa svojom porodicom i u svom domu zato što misli drugačije, zato što ima pravo da kao novinar kritikuje i vlast i opoziciju, i to mu je danas uskraćeno.Uskraćeno njemu, biće uskraćeno ubuduće i nama, i to je opomena svima nama.

- Zato, kao Asocijacija novinara Srbije, nećemo odustati od svega ovog. Ovde smo, zajedno sa televizijom Informer, organizovali konferenciju za medije, i dalje akcija će takođe biti, dogovoreno je da će svi biti obavešteni svaki dan. Nećemo ustuknuti, jer verujemo u pravnu državu, verujemo u Srbiju pre svega, verujem da imamo zakone i svoja prava, i to ćemo ostvariti i ovde, ali naravno, tražićemo i putem evropskih institucija.

- Svaki dan, nebrojeno puta, upućujemo, i veliki broj je onih koji nam odgovaraju i dalje, naravno, prate situaciju ovde. Ovo nije dobro, sigurna sam, za novu vlast, i mislim da mora da preispita sve svoje odluke, kao i ovu odluku da on bude pritvoren do 30 dana zbog toga što misli drugačije, što ima pravo na svoje kritičko mišljenje. Ovim nam je sve uskraćeno, i ovo je samo jedan put, očigledno, ka gašenju i medija, jer mi smo imali zastrašivanja i razne sednice Saveta REM-a gde smo videli kako su drakonske kazne odlučene u slučaju televizije Informer, ali i drugih medija. Vidim da sada najavljuju i dalje da će svi mediji koji misle drugačije biti itekako ugroženi, pa ako to treba, crnilo da bude simbol našeg grada, naše države.

- Ako treba da zatvorimo sve televizije koje misle drugačije, onda neka je to na volji, i neka sutra se nekom drugom opravda i ova nova vlast. Ja pozivam ispred Asocijacije novinara Srbije da se nova vlast, koja je ovde od 26. oktobra prisutna, preispita svoje odluke i da ovakve stvari budu nedopuštene, da se Dragan Vučićević pusti iz pritvora, vrati svojoj deci, svojoj ženi, i da normalno nastavi da radi svoj posao, a ne da mu zabranite da misli kao i svima nama, da govori. I ne znam šta je sledeći put, da mu se zabrani da radi na jedno 10, 15 godina, ili već da ode u neku penziju, kako već, uglavnom, ovo ono što je najvažnije jeste i jedne, možemo, mislim, dve reči su tu, a to jeste politički progon, zapravo, imenitelj svega ovoga.

Advokat Ljubičanović: Uložićemo žalbu na odluku o određivanju pritvora Vučićeviću

Na pitanje kada će biti uložena žalba, Ljubičanović kaže da je rok 3 dana.

- U roku ćemo uložiti žalbu dok analiziramo sve, dok napišemo najbolje moguće. Ja ću pokušati sada da ga vidim. Dobio sam od suda dozvolu. Da li će biti mogućnosti u Centralnom zatvoru da se organizuje i sada poseta, to ćemo videti. O tome odlučuje KVV, takozvano, drugog suda koji je i doneo.

- Ali ono što je ovde najbitnije nije pravna stvar. Pravo mi ćemo lako savladati, smatramo da nije bilo ni osnova. Mi smo videli da je tema njegovog hapšenja i pritvaranja bila poslednjih nekoliko meseci, ali naročito poslednjih mesec dana, tema koja se potencirala u medijima, čak i od nekih ljudi koji se bave politikom.

- Onda ne čudi da se u ovih mesec dana niko nije bavio napadom na medij Informera i na njegove novinare, ali da se zato bavio pitanjem kako utamničiti za nešto za šta ne postoje posledice, kada se kaže izazivanje nereda i panike. Ja moram to da naglasim, i da stalno naglašavam, da bi ljudi prosto bili svesni da ono delo koje mu se stavlja na teret mora da ima svoju posledicu, koja ne da ne postoji, nego nije ni navedena, ni opisana, ni predložena od strane onih koji su to prijavili. Zato ovo sve deluje kao politički predmet kojim neko pokušava da plati svoj prelazak na neku drugu stranu. Zato ćemo se boriti i govoriti dokle god nas služi glas.

Vukelić: Dragan J. Vučićević je politički zatvorenik

- Dragan J. Vučićević je proveo noć u ovoj zgradi, tmurnoj, ovde, kao politički zatvorenik. Nakon celodnevnog, ja bih rekao višednevnog, terora nad njim, videli ste juče, to su slike koje je neko hteo da pošalje. Dragan J. Vučićević sa lisicama na rukama, celodnevno maltretiranje. Tek u kasnim večernjim satima je njemu određen ovaj pritvor od 30 dana. Ovo je druga noć koju je on proveo, koju su njegova deca provela bez njega.

Posebno troje najmlađe dece, sa kojima on živi u ovom trenutku. Čovek koji je utamničen, i to je dobar izraz koji si iskoristila, samo zbog svoje reči. Samo zbog nečega što je govorio. Vučićević sa lisicama na rukama, na sve moguće načine maltretiran, lekove nisu hteli odmah da mu daju, patike su hteli da mu seku.

Strašan teror nad čovekom zbog izgovorene reči. Zbog verbalnog delikta, krivičnog dela koje ne postoji u našem zakonodavstvu. Za to vreme Srbijom haraju razularene bande. Gore poslovni objekti, napadaju ljude, reketiraju. Policija ništa ne radi, tužilaštvo ništa ne radi. Isto tužilaštvo koje je zatražilo, a onda sudija odredio pritvor Draganu J. Vučićeviću od 30 dana, do dana današnjeg nije saslušalo niti jednu od onih osoba iz one rulje koja je na jučerašnji dan, pre tačno mesec dana, upala i pokušala da linčuje tog istog Dragana J. Vučićevića i naše kolege koji su bili tamo.

Ponavljamo: Dragan J. Vučićević je politički zatvorenik. Njegovo utamničenje nije samo utamničenje jednog čoveka. To je utamničenje slobode govora. A taj izraz, sloboda govora, dakle, prva reč je sloboda. To je, ako gledamo u budućnost, utamničenje bilo kakve slobode. Danas je to Dragan J. Vučićević, sutra to može da bude bilo ko od vas. Danas je to kriterijum sumanuti da on nema pravo da nešto govori. Sutra to može da bude bilo koji drugi kriterijum. Ko god se ne dopadne novim vlastodršcima, oni će naći izgovor da ga utamniče kao Dragana J. Vučićevića

Zaposleni i građani se okupljaju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Ispred Okružnog zatvora u Beogradu počelo je okupljanje građana, zaposlenih kao i članova porodice vlasnika i glavnog i odgovornog urednika TV Informer Dragana J. Vučićevića koji u znak protesta zbog pritvora koji mu je određen.

FOTO: Novosti

Članovi redakcije Informer i Asocijacija novinara Srbije održaće konferenciju za medije ispred Centralnog zatvora, zbog njegovog pritvora, a među okupljenima koji su došli da pruže podršku su i poslanici SNS.

Iz Informera pozivaju sve građane, kolege, prijatelje i ljude koji se zalažu za slobodu medija da dođu i u što većem broju i pruže podršku.

Smatraju da je ovakva odluka sramotna i da predstavlja politički progon Dragana J. Vučićevića, koji je pokazao svoju hrabrost i koji se čvrsto borio za slobodu govora.

Iz Informera poručuju:

- Budimo zajedno i pokažimo da sloboda medija i pravo na rad novinara moraju biti zaštićeni!

Podsećamo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević dovezen je sinoć u Centralni zatvor u Beogradu, nakon što mu je sud odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

(Informer)