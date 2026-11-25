Karlik na 88 koraka od krune! Drhti tron Kevina Pantera u Partizanu
Vodio je sjajni plejmejker crno-bele do velike pobede u Dubaiju i dodatno se približio nekadašnjem kapitenu.
Košarkaši Partizana slavili su protiv Dubaija rezultatom 84:71 u 14. kolu Evrolige, a jedan od najzaslužnijih za osmu pobedu crno-belih bio je Karlik Džons, koji je nastavio da popravlja svoj učinak u klupskom evropskom takmičenju.
Američki plejmejker je u Dubaiju postigao 21 poen, čime je stigao do ukupno 926 poena na 63 odigrane utakmice u Evroligi u dresu Partizana.
Time se ozbiljno približio nekadašnjem kapitenu "parnog valjka" Kevinu Panteru, koji je na vrhu liste stranaca crno-belih sa 1.014 poena na 65 mečeva.
Džonsa od Panterovog učinka deli još 88 poena, a iza dvojice Amerikanaca na klupskoj listi nalaze se Zek Ledej sa 742 poena na 68 utakmica i Džejms Naneli, koji je postigao 733 poena na 69 mečeva.
Panter, Ledej i Naneli iza sebe imaju po dve pune evroligaške sezone u crno-belom dresu, dok Džons ima priliku da ih prestigne uz još dosta utakmica do kraja aktuelne kampanje, u svojoj trećoj sezoni u Humskoj.
Partizan je sa osam trijumfa i šest poraza na devetom mestu, a u narednom kolu Evrolige gostuje Virtusu u Bolonji. Taj duel se igra posle reprezentativne pauze i na programu je 4. decembra.
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