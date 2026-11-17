LIDER opozicije Aleksandar Vučić obraća se javnosti pre početka konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije.

Foto: Novosti

Obraćanje Vučića

Lider opozicije Aleksandar Vučić stigao je u pratnji glumice Lidije Vukićević koja je jutros napadnuta ispred Skupštine.

Foto: Novosti

Na početku je izjavio da je uprkos zalaganju preletača u Skupštini tzv. novih blokadera omogućeno odražavanje Skupštine i ovo obraćanje.

- Negde oko 560 prisutnih predstavnika SL napadali su one koje drugačije misle i verbalno i fizički. Policija beogradska iz Starog grada nije reagovala. Pustili su da neki od ljudi prođu kroz najteže trenutke u svom životu, pravili se da ništa ne vide, kakob i dokazali pokornost i poltrosntvo novim vlastima. Verbalno su napdani od Branislava Lečića, poslanika Josifović Kuburović a fizički ej napadnuta Lidija Vukićević. Vukli su e za kosu i struk i polili je jogurtom. Ženu koja ej svojom glumo zadužila rekao bih celu Srbiju... Mora de se zna ko je ovo organizovao. Oovo nije palo sa neba. Nisu slučajni pojedinci već su pozvani da dsođu i naprave nered. Sinoć su pozvani da dođu u Pionirksi park pozvala ij eh SL i oni su napali Narodne poslanike - rekao je Vučić.

- Radiša Pavlović je noćas napadnut u Kragujevcu. Batinaši su mu uplai u dvorište - rekao je on.

Vučić je ukaoazao na to da će svoj posao obavljati hrabro i časno.

- Ne znamo hoće li biti dozvoljeno da potredsednička mesta imaju oni koji i nisu po ukusu, ili je stigla nova demokratija i slbooda bez slobode. Našeg kandidta smo predložili, najučenijeg od svih nas prof. Stojana Redonovića. Ako ne prihvate naš predlog, bar više neće moći da govore da je struka ispred svega - rako je on.

Potom se obratila i Lidija Vukićević.

- Jako se loše osećam jer sam napadnuta od Srba! - rekla ej Lidiaj kroz suze.

- prvo su počeli da me vuku, onda su počeli da me čupaju za kosu i onda su me polili jogurtom. To je nedopustivo za bilo kog pojedinca. Salabi su kada su pojedinci... Do kraja ću msilti ovako. Nikad aih se neću plašiti. Sa 30 litara jogurta da me poliju i ne znam šta da urade. Kuda ide ova zemlja kao narodni poslanik nije bezebdan isspred skupštine - rekla je ona i dodala da je prava sramota što niko od policije nije reagovao.

Potom je Vučić istakao da je takvih uvek bilo 41' i 45' i da ih uvek bude.

- Obraćamo se onima koji ovo ne razumeju i nikada neće prihvatiti. POnosam sam što u naših 14 godina ovako nešto niko nije doživeo it o govori o razlici. Sloboda će sevratiti u Srbiju, mnogo brže nego što oni koji su je okupirali misle.Mi ćemod anas na dostajnstven i častan način da zastupamo ljude, nikoga nećemo da sprečavamo da govori ni opstrukciju, naša poslanička grupa biće "Aleksandar Vučić Srbij pobeđuje" jer smo time želeli da izrazimo andu da će oni koji treba da upravljaju moći da se ponašaju civilizovano. O teroru i tome što hapsite naše profesore jer su doneli korist fakultetu ne sebi, jer ne možete da ih smenite i o tome ćemo da govorimo. Podnećemo rpijave o svima koji su bili odgovorni za obezebđenje reda i mira, neću da pričam o tome da rulja radi šta hoće briga ih za pravila.Ide krivična prijava protiv svih koji su dogovorni u policiii sve dok ne krenu da rade svoj posao. Posao nije da se dodvara već da rade u skladu sa zakonom - rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će posle radnog vremena biti spreman da odgavara na sva pitanja novinara.

- Možete da zviždite koliko hoćete. Živ se tresem od vas i zvižduka. I šta ćete sa tim? - upitao je on.

Najava obraćanja

Sve je spremno za početak obraćanja.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Kako je planirano, obraćanje će početi u 9:30 časova.

Podsećamo, danas se održava konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije. Sve najnovije vesti o toj temi čitajte u našem BLOGU UŽIVO!

Na dnevnom redu današnje sednice biće šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

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