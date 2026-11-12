ZABRANA SEĆANJA: Kako su Srbi zaboravili podvige predaka

SRPSKI proboj na Solunskom frontu zbog koga je kapitulirala Bugarska odlučio je pobedu Antante u Velikom ratu, priznali su odmah nemački generalštab i car i odlučili da potpišu primirje 11. novembra 1918. u vagonu francuskog maršala Foša u Kompijenju. Ova priča bila je jasna silama Antante koje su na pročelje vagona među savezničkim zastava istakli i onu Kraljevine Srbije, kada je 1921. prvi put zvanično obeležen praznik Dan primirja.

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Ne znamo da li su Srbi to znali, jer su po ideologiji "integralnog Jugoslovenstva" od naroda degradirani u "jugoslovensko pleme". Po zakonu iz 1929. zabranjeno im je da obeležavaju "plemenske" memorijale, dakle i sećanje na ratnu slavu srpske vojske. Dobrovoljac, teški ratni invalid Miloš Golubović je napisao knjigu u kojoj je kao očevidac opisao vojnu proslavu gde na bini stoje bivši austougarski oficiri koji su dobili više činove u jugoslovenskoj vojsci, dok ih iz publike gledaju zaboravljeni srpski ratnici. Knjiga je dobijala evropske nagrade, a on je proteran iz Beograda u Skoplje. Broz je 1948. dao smernice za pisanje jugoslovenske istorije, u kojoj je Srbija negativac: "Do takozvanog ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca došlo je 1918. pomoću obilne asistencije pobjedničkih srpskih i francuskih trupa. Jasno, te vojske su došle da bi obezbjedile velikosrpskoj buržoaziji u državi vladajući položaj".

Fošov vagon je 1950. ponovo postavljen u memorijal u Kompijenju i istaknute su zastave saveznica Antante, uključujući Italiju i Rumuniju, iako su bile saveznice Hitlera. Nije vraćena samo zastava Srbije, bez objašnjenja, a nije bilo nikoga da se bori za nju. Zato Srbima nije 2008. bio jasan značaj povratka srpske zastave na Fošov vagon, ni 2012. prvo obeležavanje Dana primirja kao praznika u Srbiji, iako je srpska vojska izborila to primirje.

Stari Rimljani imali su strašnu presudu Damnatio memoriae - zabranu javnog sećanja. Srbi moraju da se suoče sa zabranom sećanja na podvige predaka, da bi razumeli takve ideološke presude u ovom našem dobu.