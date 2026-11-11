Vučićević pozvao Studentsku listu na Informer, oni odbili

PREDSTAVNICI Studentske liste – Studenti pobeđuju saopštili su da neće gostovati u programima televizije Informer, navodeći da je takva odluka opravdana zbog, kako su ocenili, višegodišnjeg kršenja profesionalnih standarda, Zakona o elektronskim medijima i Kodeksa novinara Srbije.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Studenti su u objavi pod naslovom „Odgovor DezInformeru“ naveli da ne žele da gostuju na televiziji čiji su zaposleni, kako tvrde, tokom prethodne dve godine crtali mete na čelu studentima, budućim narodnim poslanicima, građanima i njihovim porodicama, nazivajući ih „ustašama“ i „teroristima“.

Oni su ocenili da je simptomatično što Informer odjednom pokazuje interesovanje za stavove njihovih predstavnika o aktuelnim društveno-političkim događajima, dok je, kako navode, prethodne dve godine izveštavanje te televizije o velikim skupovima i Studentskoj listi bilo „u najmanju ruku sramotno“.

Studenti su se osvrnuli i na nedavne odluke Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i zabrane emitovanja pojedinih emisija Informera, navodeći da im nije jasno u okviru koje emisije je televizija planirala da ih pozove.

Na kraju tekst stoji potpis: "Pobednici", prenela je Nova.

Podsetimo, Vučićević je juče istakao kako je upućen poziv predstavnicima Studentske liste za gostovanje na TV Informer.

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