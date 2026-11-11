Politika

VUČIĆ UPOZORIO NA OPASNE POSLEDICE: Studentska lista državom se upravlja iz parka, a sve se polako ruši

В.Н.

11. 11. 2026. u 13:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a te izneo da Studentska lista upravlja državom iz parka.

ВУЧИЋ УПОЗОРИО НА ОПАСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ: Студентска листа државом се управља из парка, а све се полако руши

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Za 17 dana, od večeri kada smo prihvatili poraz kako to džentlmeni rade, umesto da za to dobijete pruženu ruku, mi to nismo dobili. Ja ću uvek biti za ujedinjenu Srbiju, koja će da poštuje one koje drugačije misle. Sve im je satkano od laži i mitskog pravljenja žrtve od sebe. I taj Aca šiptar, peder, ovakav, onakav, uvek je bio spreman da razgovara. Ponekad sebi izgledam kao čovek koji je gradio mostove, a neko danas ide i sve ruši. Kao deca neka. Dočepali se neodgovorni ljudi države i polako je rastaču, seku, pale. Oni diktiraju iz parka. Kažu - dajte dosijea. Ta dosijea Gestapo nije tražio zaposlenima u Radio Beograd. Da nismo mi tražili? To je najbrutalnije poniženje za ljude. Da nije tragično bilo bi komično - naveo je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)