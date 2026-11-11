VUČIĆ UPOZORIO NA OPASNE POSLEDICE: Studentska lista državom se upravlja iz parka, a sve se polako ruši

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a te izneo da Studentska lista upravlja državom iz parka.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Za 17 dana, od večeri kada smo prihvatili poraz kako to džentlmeni rade, umesto da za to dobijete pruženu ruku, mi to nismo dobili. Ja ću uvek biti za ujedinjenu Srbiju, koja će da poštuje one koje drugačije misle. Sve im je satkano od laži i mitskog pravljenja žrtve od sebe. I taj Aca šiptar, peder, ovakav, onakav, uvek je bio spreman da razgovara. Ponekad sebi izgledam kao čovek koji je gradio mostove, a neko danas ide i sve ruši. Kao deca neka. Dočepali se neodgovorni ljudi države i polako je rastaču, seku, pale. Oni diktiraju iz parka. Kažu - dajte dosijea. Ta dosijea Gestapo nije tražio zaposlenima u Radio Beograd. Da nismo mi tražili? To je najbrutalnije poniženje za ljude. Da nije tragično bilo bi komično - naveo je Vučić.