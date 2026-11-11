LIDER opozicije Aleksandar Vučić obraća se javnosti.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Hvala vam što se odazvali, čast izuzecima koji će da objave. Govorio sam tokom kampanje, da je Srbiji potreban mir i stabilnost, napredak, a ne strah. Srbija je za 17 dana izgubila ono po čemu je bila prepoznatljiva, izgubila je stabilnost. Strah se uvukao u domove ljudi. 172 puta sam ovako ili onako učestvovao u isplati penzija. Nikada se 172 meseca penzija nije kasnila. Nije bilo problema sa gotovinom. Šta mislite sada, iako je budžet pun, da vi imate problem sa gotovinom? Zato što je neko izazivao stabilnost namerno. Osuli su drvlje i kamenje po Alta banci, reč je bila o notornoj laži. Onda su nam saopštili da je neko pokušao da uzme iz Poštanske štedionice. Svi problemi za penzionere biće rešeni, penzioneri neće ispaštati ni sada, ni sledeća penzija, jer koliko vidim njima se ne žuri sa formiranjem Vlade - rekao je Vučić.

- Za 17 dana, od večeri kada smo prihvatili poraz kako to džentlmeni rade, umesto da za to dobijete pruženu ruku, mi to nismo dobili. Ja ću uvek biti za ujedinjenu Srbiju, koja će da poštuje one koje drugačije misle. Sve im je satkano od laži i mitskog pravljenja žrtve od sebe. I taj Aca šiptar, peder, ovakav, onakav, uvek je bio spreman da razgovara. Ponekad sebi izgledam kao čovek koji je gradio mostove, a neko danas ide i sve ruši. Kao deca neka. Dočepali se neodgovorni ljudi države i polako je rastaču, seku, pale. Oni diktiraju iz parka. Kažu - dajte dosijea. Ta dosijea Gestapo nije tražio zaposlenima u Radio Beograd. Da nismo mi tražili? To je najbrutalnije poniženje za ljude. Da nije tragično bilo bi komično - naveo je Vučić.

Foto: Printskrin Jutjub

Istakao je da je strašno ono što se danima radi sa Informerom.

- Tu Evropa prati sve, Norvežani prate sve, samo mi to nećemo da gledamo. Znate li zašto su danas uhapšeni ljudi? Vrednost predmeta nikakva, služi da vam utera strah u kosti. Rekli biste milijarde u pitanju. Rešili su bukvalno sve da unište. Prvo su hapsili i najavljivali hapšenje Jorgovanke Tabaković. Onda su najavili kako su počeli da hapse privrednike. Vujka i Bošnjaka. Znate zašto? Njihov čovek iz Fiskalnog saveta kaže 10.000 manje zaposlenih, koga briga. Jeste čuli da je neko zbog jednog dokumenta hapšen, kao što su Vujko i Bošnjak? Rekli su da su radili bez građevinske dozvole. Oni su bili preventivno privedeni, jer je nekome trebalo da pravi spektakl. Pokrenuli su najveću kampanju protiv Kine. Molim vas nemojte to da radite - sečete granu na kojoj sedite. Strašnu ste štetu naneli sa objavama oko borskog rudnika. Hoćete narodu da obezbedite da ima tri puta skuplju robu? Zato što ništa o državi ne znate. Država nije igračka - kaže Vučić.

Govoreći o Crnoj Gori, Vučić je posebno pomenuo Šoškića, kome je zamerio nepoznavanje istorijskih činjenica o Njegošu, ali je istakao da je mnogo ozbiljniji problem odnos prema položaju srpskog naroda u toj zemlji.

- Srbi u Crnoj Gori, jeste li im rekli - U redu je to, Šoškiću, da nemaš pojma ko je Njegošev otac. Da kažeš da je to Sveti Petar Cetinjski, razumem. Škola, obrazovanje, nije pitanje onoga što piše na papiru, to je nešto dublje, moraš da čitaš mnogo više, da radiš mnogo više. Tomo Markov je otac vladike Rada, ali nisu to lake stvari, jer to ne moraš da znaš. Ali moraš da znaš da Srbi nisu manjina u Crnoj Gori, inače nanosiš strašnu štetu srpskom narodu – poručio je Vučić.

On je upozorio i na pojačane aktivnosti hrvatske obaveštajne službe usmerene protiv srpskih nacionalnih interesa u regionu, navodeći da se u tim aktivnostima koriste različiti politički i drugi kanali.

Foto: Novosti

- Videli ste opštu grabež za funkcijama. A sve o struci pričali. I sve veliki eksperti. O napadima na tužilaštvo, jer se neko drznuo da kaže istinu oko zvučnog topa. Ne možete da izmislite nešto što nije postojalo. Vi niste razumeli da sam ja svoj život posvetio Srbiji.

- Imamo 17. verifikaciju mandata. Oni mogu, ali ne moraju tada da izaberu skupštinsko rukovodstvo. Mi ćemo da ponudimo Stojana Radenovića, najvećeg naučnika, da ponudimo struku, znanje. Naravno, neće prihvatiti. Imaju još najmanje 110 dana, mogu da ne formiraju vladu. A imaju punu vlast i to im najviše odgovara. Ljudi vole kad komšiji crkne krava, pa se raduju - ej stavili su mu lisice na ruke. Četvrti, peti mesec počnu da se pitaju gde je moja zemlja danas. Šta ćete da radite, da jašete, da pijete? Samo vas upozoravam, da oni koji to rade, uvek loše završe - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Teška vremena pokzuju i slabe i jake ljude. Kod nekih principa nema. Nije mi jednostavno da ljude hrabrim svakog dana, ali će u istoriju ući oni koji imaju hrabrosti - naveo je Vučić.

- Zapamtite šta sam rekao, odgovaraćete za sve - poručio je lider opozicije.

- Radio televiziju Vojvodine predali su u ruke autonomašima. Došli su, rekli su - mi smo oslobodioci i nema više prenosa. Upadali na stranačku slavu, nisu dali da iseku kolač i očitaju molitvu. Vraćali avion iz Moskve - kazao je Vučić.

- Nezaposlenost će svakako biti veća. Dostigli smo istorijski najniži nivo stope nezaposlenosti. Ništa ih nije zanimalo, samo pričajte gluposti i epski zaokret. Stopa nezaposlenosti će biti neuporedivo veća za godinu dana. Njihov program, četvorodnevna radna nedelja, i ako može niko ništa da ne radi, a svi da žive lepo. To ima, znate, u knjizi Utopija, ali to nema u realnom životu. To su veoma opasni programi - kazao je Vučić.

- Ako nešto postoji našta sam danas ponosan, SNS, naša lista i naše rukovodstvo ćemo biti ti koji ćemo da unosimo stabilnost - rekao je Vučić.

- Nijedan kriminalac nije uhapšen zbog reketiranja, 500 ljudi je reketirano. Sve što je prijavljeno policiji, nije rešeno. Jesu li uhapšeni kriminalci? Zato je privedeno na razgovor 22 tetkice, jer je Pogačar prijavio da je u AP Vojvodina neko seckao papire. Umesto da su hapsili kriminalce, reketaše, hapsili su kontejnere i papire. O sebi neću da govorim. Mi smo dobili poziv od sekretara Skupštine u petak za konsultacije. Ne verujem da će ovi vlastodršci doći. Mi ćemo ukazati poštovanje prema institucijama - rekao je.

O najavama njegovog hapšenja, Vučić kaže:

- Svi tražite štit u meni. Ja sam ovde, kao što vidite, ne idem nigde. Ja nisam bio na skaj telefonu. Već su mi najavili da ću biti pozvan kao svedok. Kako god. Ja sam ovde. Ne mogu mi ništa, jer znam da govorim istinu. Svako i danas izađe sa tim - hapsi Vučića. Tu sam, mrdnuti se neću. I iz zatvora ću da ih pobedim - poručio je.