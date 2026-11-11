VUČIĆ OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA SA ISPLATOM PENZIJA: Studentska lista izazvala je nesigurnost, svi problemi za penzionere biće rešeni

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a.

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- Govorio sam tokom kampanje, da je Srbiji potreban mir i stabilnost, napredak, a ne strah. Srbija je za 17 dana izgubila ono po čemu je bila prepoznatljiva, izgubila je stabilnost. Strah se uvukao u domove ljudi. 172 puta sam ovako ili onako učestvovao u isplati penzija. Nikada se 172 meseca penzija nije kasnila ni jedan dan. Nikada nije bilo problema sa gotovinom. Šta mislite sada, iako je budžet pun, da vi imate problem sa gotovinom? Zato što je neko izazivao nestabilnost namerno. Pokušali su to da prebace na neku drugu stranu. Pokušali su da prebace to na neku drugu stranu - rekao je Vučić i podsetio na gostovanje Nemanje Karovića na RTS:

- Podsetiću vas na gostovanje Karovića na RTS, kao komesara Studentske liste, kada su počeli da zavode teror na javnom servisu, kada je govorio o Poštanskoj štedionici. Osuli su drvlje i kamenje po Alta banci, reč je bila o notornoj laži. Onda su nam saopštili da je neko pokušao da uzme minijardu iz Poštanske štedionice. Zahvaljujući nestabilnosti i nesigurnosti koju su proizveli u zemlji i strahu ljudi koji kupuju evre u enormnim sumama, došli smo u situaciju da nema dovoljno keša. Svi problemi za penzionere biće rešeni, penzioneri neće ispaštati ni sada, ni sledeća penzija, jer koliko vidim njima se ne žuri sa formiranjem vlade - rekao je Vučić.

https://www.novosti.rs/vesti/politika/1670102/vucic-obraca-javnosti-video