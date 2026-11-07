"SVI SU ONI BILI UJEDINJENI PROTIV NAS" Vučić: Razići će se kada nestane razlog koji ih trenutno povezuje

LIDER opozicije Aleksandar Vučić ocenio je, na sastanku Gradskih odbora u Beogradu, da pojedini politički protivnici nastoje da stvore privid međusobnog sukoba kako bi se pojavili kao protivnici na predsedničkim izborima, dodajući da se sa sličnim situacijama susretao i 2000. godine.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Da bi mogli da kažu da su im oni protivnici, da im plate da izađu na predsedničke izbore, da im glume garnirung i velike protivnike. Toga sam se takođe nagledao 2000. godine, kada ljudi i to budu procenili i ocenili na najbolji način. I ta priča je završena - rekao je Vučić.

On je poručio da će biti neophodno nastaviti političku borbu u Narodnoj skupštini i drugim institucijama, ali je članovima stranke savetovao da ne žale za onima koji su im okrenuli leđa ili prestali da im se javljaju.

- U Narodnoj skupštini ćemo morati da se borimo, kao i u svakoj drugoj skupštini. I uopšte nemojte da žalite za onima koji vam nisu okrenuli telefon ili su okrenuli glavu od vas - poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, takvi ljudi nikada nisu bili deo tima, već su se rukovodili isključivo ličnim interesima, ne razmišljajući o građanima i zajedničkim ciljevima.

- Ti nikada nisu bili sa nama. Oni su bili zbog sebe, i samo sa sobom. I ni sa kim drugim. Nikada nisu bili deo tima, nikada nisu bili deo kolektiva, nikada nisu razmišljali ni o građanima, samo su razmišljali o sebi - rekao je Vučić.

On je ukazao i na to da su pojedini nakon izbora počeli da se bave međusobnim poređenjem lične imovine i koristi koju su ostvarili, što je, kako je ocenio, pokazatelj nedostatka morala i principa.

- Jeste li primetili koliko ljudi se setilo "a jesi video onoga šta taj ima, a ja sam dobio mnogo manje" i ovako i onako? Da vam se smuči život. Kada gledate koliko su ljudi nemoralni, i koliko nikakvih principa nemaju. Koliko nikakvih ciljeva u stvari nikada nisu imali, sem da donjem delu njihovih leđa bude bolje. Bez ikakvih snova, bez ičega - naveo je Vučić.

Vučić je dodao da je dobro što se takvi ljudi udaljavaju od stranke i da slobodno mogu da pređu na drugu stranu, ali je istovremeno pozvao prisutne da ne gube veru i da nastave sa okupljanjima i političkim aktivnostima.

- Ali je to dobro, i zato je važno da se takvih ljudi oslobodimo, a oni slobodno neka idu na drugu stranu, mada ih ovi imaju i ovako i onako na pretek. Ja vas molim samo da ne klonete duhom. Biće mnogo teških dana. Da se sastajete. Da se borite - poručio je on.

Govoreći o predstojećim izborima, Vučić je istakao da će oni biti održani u drugačijoj atmosferi i da će ishod zavisiti od sposobnosti stranke da predstavi nove programe i kandidate, podmladi svoje redove i sprovede značajne promene.

- I sledeće godine, kad budu izbori, biće održani u potpuno drugačijoj atmosferi. Tad zavisi od nas hoćemo li moći svojim programima, ljudima koje ćemo da kandidujemo, da podmladimo stranku, velike promene da napravimo u međuvremenu, jer bez toga nam ništa neće padati u ruke - rekao je Vučić.

On je naglasio da se za političke ciljeve mora raditi i boriti, uz jasnu viziju i spremnost na promene, dodajući da veruje da će stranka, ukoliko promeni sebe i svoj način rada, ponovo dobiti priliku od građana.

- Nikada ništa ne pada u ruke, morate za nešto da se borite. Da to želite, da to sanjate. Da radite na tome. I onda, kada to sve promenimo, kada sebe promenimo, tada sam siguran da ćemo ponovo dobiti priliku od naroda. Ali to nije lak proces, to nije jednostavan proces. I moraćemo da radimo zajedno - istakao je Vučić.

Osvrćući se na političke protivnike, Vučić je rekao da su, uprkos ideološkim razlikama, bili ujedinjeni protiv njegove stranke. Kao primere naveo je one koji se zalažu za, kako je rekao, ideju velike ruske i pravoslavne imperije i one koji žele ukidanje Srpske pravoslavne crkve.

- I na kraju, svi su oni bili ujedinjeni protiv nas. I oni koji su učitavali lažni program veliko ruske i pravoslavne imperije, i oni koji žele ukidanje Srpske pravoslavne crkve. I to vam je kada strane obaveštajne službe, strane obaveštajne agencije ih sve spoje - rekao je Vučić.

On je ocenio da će takvo političko jedinstvo biti kratkotrajno i da će se protivnici, prema njegovoj proceni, uskoro razići kada nestane razlog koji ih trenutno povezuje.

- Onog sekunda kada se to razdvoji, razdvojiće se uskoro, jer će ih zajedno držati isključivo strah od nas, ništa drugo. I to će da traje tri, četiri meseca, onda dolazi do raspada svega toga - zaključio je Vučić.

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