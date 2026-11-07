Grobare će ovo zanimati: Poznato stanje Luke Vildoze

Mnogo razloga za zadovoljstvo imali su navijači Partizana u petak uveče, pošto je njihov tim ubedljivo savladao Makabi i još jednom pokazao da može da igra na izuzetno visokom nivou. Ipak, nije sve bilo idealno za crno-bele, pošto se Luka Vildoza povredio i zabrinuo navijače.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Argentinski plejmejker dobio je snažan udarac u šaku tokom prvog poluvremena, nakon čega se više nije vraćao na parket Beogradske arene. Njegov izlazak izazvao je zabrinutost, posebno imajući u vidu kadrovske probleme sa kojima se Partizan već suočava.

Ipak, prema nezvaničnim saznanjima, Vildoza je izbegao najgori scenario. Pregledi su pokazali da nema preloma kostiju, dok je ultrazvučni nalaz ukazao na hematom.

Ono što je izvesno jeste da će argentinski košarkaš propustiti nedeljni duel protiv Studentskog centra u ABA ligi. Ostaje da se vidi da li će biti spreman za naredni evropski izazov, pošto Partizan već u sredu u Beogradu dočekuje Baskoniju.

Eventualni izostanak Vildoze predstavljao bi dodatni problem za trenera Đoana Penjaroju, posebno jer su van stroja već Derek Vilis, Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs. Njihov povratak do srede takođe je pod znakom pitanja.

Zbog toga bi dodatna odgovornost mogla da padne na bekovsku liniju, u kojoj Partizan ipak ima dovoljno kvaliteta i širine. Karlik Džons, Alesandro Pajola, Itan Tompson, Antonio Rivs i Kajl Olman biće među igračima od kojih će se očekivati da preuzmu veći teret u predstojećim izazovima.