BRNABIĆ ODGOVORILA ŽAKLINI TATALOVIĆ: Zamisli da se neko u porazu uzdigne, a ne razbija glave

PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom Iks nalogu.

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- Draga Žaklina, zamisli da neko ume da prihvati i poraz uz pesmu i veselje jer zna da je dao sve od sebe i zna za šta se borio i za šta nikada neće prestati da se bori, dok s druge strane neko ne ume da prihvati ni pobedu. Zamisli da se neko u porazu uzdigne, a ne razbija glave, teroriše ljude, upada u medije koji mu se ne sviđaju. Što se skupštine tiče, samo pratite obaveštenja nadležnih državnih organa. I biće mnogo pre ustavnog roka. Idemo do pobede! - napisala je Ana Brnabić na platformi X.

Draga Žaklina, zamisli da neko ume da prihvati i poraz uz pesmu i veselje jer zna da je dao sve od sebe i zna za šta se borio i za šta nikada neće prestati da se bori, dok s druge strane neko ne ume da prihvati ni pobedu. Zamisli da se neko u porazu uzdigne, a ne razbija glave, teroriše ljude, upada u medije koji mu se ne sviđaju. Što se skupštine tiče, samo pratite obaveštenja nadležnih državnih organa. I biće mnogo pre ustavnog roka. Idemo do pobede! — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 7, 2026

Tatalović, je prethodno, na istoj mreži postavila snimak Vučića i Brnabić iz kafane i napisala:

- Dobro jutro, čeka se da v.d. predsednika Srbije Ana Brnabić sazove sednicu parlamenta kako bi se verifikovali mandati i stekli uslovi za formiranje nove Vlade Srbije, ali sasvim je moguće da danas nije taj dan, posle ovakve noći..