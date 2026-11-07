DA LI JE EVROPSKA VALUTA SIGURNIJA OPCIJA? NBS otkrila gde se više isplati čuvati novac, razlika je čak 533 evra!

GRAĐANI koji deo svoje ušteđevine čuvaju u dinarima često se pitaju da li bi trebalo da novac prebace u evre, verujući da je evropska valuta sigurnija opcija. Međutim, najnovija analiza Narodne banke Srbije (NBS) pokazuje da takva odluka ne mora nužno da bude i finansijski isplativija.

Foto: Z. Jovanović

Prema podacima centralne banke, dinarska štednja bila je isplativija od štednje u evrima tokom prethodnih 14 godina, i to kako na kraći, tako i na duži rok. Glavni razlozi za takav rezultat su veće kamatne stope na dinarske depozite, ali i povoljniji poreski tretman.

Veće kamate i povoljniji poreski tretman

Jedna od najvažnijih prednosti štednje u domaćoj valuti jesu kamatne stope koje banke nude na dinarske depozite, a koje su uglavnom više u odnosu na kamate na štednju u evrima.

Dodatnu prednost predstavlja i poreski tretman. Naime, kamata ostvarena na dinarsku štednju nije oporezovana, dok se na prihod od kamate na deviznu štednju obračunava porez od 15 odsto.

Koliko ova razlika može da znači u praksi, pokazuje primer iz analize NBS.

Građanin koji je u junu 2012. godine oročio 100.000 dinara na godinu dana, a zatim svake godine obnavljao oročenje tokom narednih 14 godina, u junu 2026. imao bi više od 62.600 dinara, odnosno oko 533 evra više nego da je isti iznos oročavao u evrima.

Analiza centralne banke pokazala je i da je dinarska štednja oročena na godinu dana bila isplativija u čak 155 od ukupno 157 posmatranih godišnjih perioda.

Da li je onda bolje svu ušteđevinu držati u dinarima?

Iako istorijski podaci pokazuju prednost dinarske štednje, to ne znači da bi građani sav novac trebalo da prebace u domaću valutu.

Izbor valute u kojoj ćete čuvati ušteđevinu prvenstveno zavisi od toga za šta planirate da koristite novac, kada će vam biti potreban i u kojoj valuti ćete imati buduće troškove.

Ukoliko planirate kupovinu stana ili kuće, plaćanje većih izdataka ili neku drugu obavezu vezanu za evro, devizna štednja može biti praktičnije rešenje. Na taj način izbegavate naknadnu konverziju i eventualne troškove zamene novca.

S druge strane, ukoliko štedite za svakodnevne troškove i buduće obaveze koje ćete plaćati u dinarima, domaća valuta može biti povoljnija opcija zbog viših kamata i oslobađanja od poreza na prihod od kamate.

Važno je uzeti u obzir i razliku između kupovnog i prodajnog kursa, jer svaka zamena novca može da proizvede dodatni trošak. Zbog toga prebacivanje celokupne ušteđevine iz jedne valute u drugu ne bi trebalo donositi na brzinu.

Koliko građani Srbije štede u dinarima, a koliko u evrima?

Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je dinarska štednja sredinom avgusta 2026. godine premašila 244 milijarde dinara, dok je devizna štednja dostigla približno 17 milijardi evra.

Iako najveći deo ukupne štednje stanovništva i dalje čine depoziti u stranim valutama, udeo dinarske štednje postepeno raste.

Šta je najpametnije uraditi sa ušteđevinom?

Podaci NBS ukazuju na to da ne postoji univerzalno pravilo prema kojem sav novac treba čuvati isključivo u dinarima ili evrima.

Pre donošenja odluke potrebno je uporediti kamatne stope koje nude banke, uslove oročenja, poreske obaveze i moguće troškove konverzije, ali i razmisliti o tome kada i za šta će novac biti korišćen.

Istorijski gledano, dinarska štednja donela je bolji rezultat u najvećem broju posmatranih perioda, ali valuta u kojoj je najpametnije čuvati novac zavisi i od ličnih finansijskih planova i budućih obaveza.

(Direktno)