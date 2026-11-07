VUČIĆ: Nećemo se baviti samo kritikama, već ćemo ispravljati greške, sledi analiza izbornih rezultata

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić obratio se danas na sednici Gradskih odbora Srpske napredne stranke u Beogradu, gde je govorio o daljem delovanju stranke i planovima za budućnost Srbije

Tanjug printskrin

Aleksandar Vučić zahvalio je svima koji su prisustvovali skupu, ističući da su među njima predstavnici svih opštinskih odbora u Beogradu, gradski odbornici, ali i ljudi koji nisu članovi njegove stranke.

- Hvala svima što ste došli danas. Ovde su, koliko sam razumeo, ljudi iz svih opštinskih odbora Beograda. Odbornici gradski, i hvala i ljudima koji nisu iz naše stranke, a koji su danas prisutni. Uvek smo imali korektan i, rekao bih, jedinstven istup u Skupštini grada - rekao je Vučić.

On je najavio da će se ovog puta obratiti na drugačiji način nego prethodnog dana, naglašavajući da to ne znači da je promenio mišljenje, već da smatra da je potrebno brže menjati sopstveni pristup i raditi više.

- Govoriću sasvim drugačije nego juče, ne zbog toga što mislim različito, već zbog toga što mislim da mi moramo sebe da menjamo brže. I moramo da radimo više - poručio je Vučić.

Govoreći o uslovima u kojima su stranački aktivisti radili tokom, kako je rekao, revolucionarnog terora, Vučić je istakao da zna koliko im je bilo teško, posebno onima koji su držali štandove i učestvovali u drugim stranačkim aktivnostima. Zahvalio im je što nisu odustajali.

- Bili su teški, gotovo nemogući uslovi za rad u vremenu revolucionarnog terora, i znam kroz kakav ste pakao prolazili i vi koji ste držali štandove, i koji ste učestvovali u drugim stranačkim aktivnostima. I znam koliko vam je bilo teško. I hvala vam na tome što niste odustajali - rekao je Vučić.

On je najavio detaljnu analizu izbornih rezultata, koja će obuhvatiti svaku opštinu, mesnu zajednicu i biračko mesto, uz razgovore o propustima, greškama i stvarima koje su mogle biti bolje urađene.

- Ja ću vam reći šta je moja, šta je moja procena: analiziraćemo tek izborne rezultate. Za svaku opštinu, za svaku mesnu zajednicu, za svako biračko mesto. Razgovarati o našim propustima, o našim greškama. O onome što smo mogli bolje da uradimo - istakao je Vučić.

Kako je dodao, cilj analize neće biti međusobno kritikovanje i smenjivanje, već izvlačenje pouka iz grešaka, ispravljanje propusta i nastavak rada sa još većom snagom.

- Ali pre svega, ne zbog toga samo da bismo jedni druge kritikovali, smenjivali, već zbog toga da bismo iz tih grešaka naučili da bismo stvari ispravili. I krenuli dalje. I krenuli snažnije - poručio je Vučić.

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